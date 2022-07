Ferien-Baustellen: Auch der Rabenberg ist betroffen

Wolfsburg. Die B 188 in Vorsfelde ist schon Baustelle, an der Braunschweiger Straße starten im Juli Kanalarbeiten. Das sollten Autofahrer und Radler wissen.

Auf der Braunschweiger Straße bleibt während der Deckensanierung vom 8. bis 19. August eine Spur in jede Richtung frei. Zu ersten Verkehrseinschränkungen durch Kanalarbeiten kommt es bereits ab dem 25. Juli am Rabenberg.

Die verkehrsarme Zeit in den Sommerferien nutzt die Stadt Wolfsburg für Baustellen an wichtigen Straßen: Auf der Braunschweiger Straße wird die Decke erneuert, zwischen Detmerode und dem Rabenberg finden Kanalarbeiten statt, die B 188 wird in Vorsfelde grunderneuert, und die Arbeiten an der Kreisstraße 111 werden wieder aufgenommen. Autofahrer und Radler müssen sich auf Verkehrseinschränkungen und Umleitungen einstellen.

Begonnen hat die Serie von Straßenarbeiten in Vorsfelde. Zwischen der Allerbrücke und der Mittellandkanalbrücke wird die Fahrbahn der B 188 grunderneuert – und dieser Abschnitt ab Donnerstag, 14. Juli, bis zum Ende der Schulferien am Mittwoch, 24. August, voll gesperrt. In diesem Zeitraum ist Vorsfelde Süd von Vorsfelde Mitte und Nord abgeschnitten und umgekehrt.

Die B 188 wird ab Donnerstag für die kompletten Sommerferien zwischen der Allerbrücke und der Kanalbrücke gesperrt. Foto: Helge Landmann / regios24

Die großräumige Umleitung führt Wolfsburger und Pendler über die L 290, die Dieselstraße, die Berliner Brücke und die B 188 und vice versa. Die Grunderneuerung von 3100 Quadratmetern Straße wird in zwei Abschnitten durchgeführt. Während des ersten Schritts bleiben der SSV Vorsfelde, die Bäckerei Cadera, die Autowaschanlage, das Matratzengeschäft und andere Anlieger über die Allerbrücke erreichbar, im zweiten Abschnitt über die Kanalbrücke.

Die Bauarbeiten auf der K 111 beginnen am 25. Juli

Baustelle Nummer 2 wird am Montag, 25. Juli, eingerichtet. Dann sperrt die Stadt Wolfsburg erneut die Kreisstraße 111 zwischen Barnstorf und Heiligendorf. In den Werksferien finden auf einer Länge von etwa 1,5 Kilometern Restarbeiten für die vor Ostern nicht ganz abgeschlossene Grunderneuerung statt. Unter anderem sollen bis Freitag, 12. August, wie bereits in Richtung Heiligendorf, nun auch in Richtung Barnstorf Leitplanken aufgestellt werden. Danach wird dort Tempo 50 aufgehoben.

Die K 111 zwischen Barnstorf und Heiligendorf wird ab Ende Juli noch einmal gesperrt - unter anderem, um weitere Leitplanken anzubringen. Foto: Anja Weber / regios24

Erst einmal aber müssen die Autofahrer wieder die bereits bekannte Umleitungsstrecke fahren: Die Umleitung führt von Hehlingen über Almke und Neindorf nach Heiligendorf und umgekehrt. Sie wird in beiden Richtungen ausgeschildert.

Verkehrsbehinderungen durch Kanalarbeiten am Rabenberg

Baustelle Nummer 3 wird die Braunschweiger Straße zwischen dem Burgwall und der Straße Am Rotheberg. Vor der Deckenerneuerung auf diesem Abschnitt finden weiter südlich Kanalarbeiten statt: Die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) sanieren zwischen der neuen Fußgängerbrücke und der Rabenbergstraße einen Abwasserkanal.

Wie die Stadt Wolfsburg ankündigt, wird der Radweg, der stadteinwärts an der Braunschweiger Straße entlang führt, voraussichtlich ab Montag, 25. Juli, gesperrt sein. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.

Darüber hinaus sind die Rabenbergstraße (Hausnummern 1 bis 77) sowie die Straßen Am Ziegelteich (Hausnummer 1), Rabenhorst (Hausnummern 1 bis 7) sowie Rothehof betroffen. „Hier wird es zu temporären Verkehrsbehinderungen kommen“, kündigt die Stadt-Pressestelle an. Auch seien Parkplätze zeitweise nicht nutzbar. Die betroffenen Anwohner und Anwohnerinnen sollen per Aushang informiert werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende August.

Braunschweiger Straße wird im August neu asphaltiert

Wie berichtet, plant die Stadt Wolfsburg eine Sperrung in der Stadtmitte, damit auf der Braunschweiger Straße 5000 Quadratmeter Asphaltdecke stadteinwärts saniert werden können. Diese Sperrung beginnt am Montag, 8. August, und endet am Freitag, 19. August. In der Woche davor gibt es schon eine Wanderbaustelle für die Vorarbeiten.

Der defekte Asphalt wird abgefräst und ein neuer Belag aufgebracht. Dazu verlegt die Stadtverwaltung eine Fahrbahn in Richtung Innenstadt auf die Gegenfahrbahn – was den Vorteil hat, dass die Innenstadt durchgängig über die Braunschweiger Straße erreichbar ist.

Jedoch wird unterhalb des Theaters der Linksabbieger zur Röntgenstraße gesperrt, und genauso wird das Linksabbiegen von der Röntgenstraße auf die Braunschweiger Straße unmöglich sein. Der Verkehr wird über die Heinrich-Heine-Straße, die Laagbergstraße und den Hochring und andersherum umgeleitet.