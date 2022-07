Tödlicher Unfall in Hannover: Schwimmer ertrank in Badesee

In Hannover hat es am Donnerstag einen tödlichen Badeunfall gegeben (Symbolfoto).

Ein Schwimmer ist in einem beliebten Badesee in Hannover ertrunken. Zeugen sahen von einem Paddelboot aus, wie der Mann im Wasser unterging, sprangen hinterher, konnten ihn aber nicht mehr erreichen, wie eine Sprecherin der Feuerwehr am Donnerstagabend sagte. Die Sichtverhältnisse in dem See seien sehr schlecht. Am Ufer fand die Polizei ein Kleiderbündel mit Dokumenten des Mannes.

Mehrere Taucher und Wasserretter suchten nach dem Vermissten, auch ein Sonarboot kam zum Einsatz. Nach zwei Stunden wurde ein Mann im Wasser gefunden, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr sagte. „Leider konnten wir für diese Person nichts mehr tun.“ Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr im Dreiecksteich der Ricklinger Kiesteiche, einer beliebten Badestelle in Hannover. Die Leiche wurde gegen 19 Uhr entdeckt.

Fahrradfahrer will Bundesstraße überqueren und wird tödlich verletzt

Ein 73 Jahre alter Fahrradfahrer ist im Kreis Hildesheim von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei wollte der Mann am Donnerstag nahe Deilmissen die Bundesstraße 240 überqueren, um auf einen gegenüberliegenden Fahrradweg zu gelangen. Dabei habe er das Auto eines 20-Jährigen übersehen, der Vorfahrt hatte.

Der junge Mann aus Elze konnte den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern, wie die Beamten mitteilten. Der aus Eime stammende Fahrradfahrer starb noch am Unfallort. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die B240 musste nach dem Unfall am Vormittag für drei Stunden voll gesperrt werden.

