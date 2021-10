Unwetterlage Niedersachsen: Warnung vor orkanartigem Sturm

Über unsere Region ziehen orkanartige Stürme hinweg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwoch, 20. Oktober, in Niedersachsen vor Windböen. Sie treten mit Geschwindigkeiten bis zu 65 Kilometern pro Stunde aus südwestlicher Richtung auf.

Derzeit betroffen sind die Landkreise Gifhorn, Wolfenbüttel, Helmstedt, Peine sowie die Städte Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter. Die Warnung gilt vorerst bis 18 Uhr.

Am Donnerstag, 21. Oktober, gilt ab den frühen Morgenstunden die Unwetterwarnstufe 2. Laut DWD treten schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 90 Kilometern pro Stunde auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 110 Kilometern pro Stunde gerechnet werden, heißt es.

Laut dem Deutschen Wetterdienst besteht die Gefahr, dass Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie deshalb besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Die Warnung gilt von 5 bis 18 Uhr.

Orkan fegt über Harz – Lebensgefahr auf dem Brocken

Im Harz wütete bereits am Mittwoch der Orkan „Ignatz“. Trotz Warnungen waren Touristen im Harz unterwegs – laut Nationalpark lebensgefährlich. Dabei spielten sich zum Teil dramatische Szenen ab. Auf dem Brocken wehte es Menschen um.

Sturmböen auf dem Brocken im Harz Sturmböen auf dem Brocken im Harz Auf dem Brocken im Harz tobt seit dem Mittwochvormittag (20.10.2021) ein heftiger Sturm mit Orkanböen von bis zu 120 km/h. Auf dem Harzgipfel spielen sich dramatische Szenen ab. Foto: Matthias Strauss

Welche Unwetter-Warnstufen gibt es?

Der DWD unterscheidet zwischen vier Unwetter-Warnstufen. Stufe 1 ist die amtliche Wetterwarnung. Es können demnach Wetterentwicklungen vorkommen, die grundsätzlich nicht ungewöhnlich sind, aber dennoch für Gefahren sorgen können – wie etwa Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h.

Die amtliche Warnung vor markantem Wetter – Warnstufe 2 – beschreibt eine gefährliche Wetterentwicklung. Vereinzelt oder örtliche können hier Schäden auftreten. Starke Gewitter mit schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel sind hier Warnkriterien des DWD.

In Warnstufe 3 rechnet der DWD mit einer gefährlichen Wetterlage, bei der „verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten“ können. Kriterien der amtlichen Wetterwarnung sind schwere Gewitter mit Hagelschlag, heftigem Starkregen, Orkan- oder orkanartigen Böen (zwischen 105 und 139 km/h) – und gegebenenfalls sogar Tornadogefahr.

Die höchste Unwetter-Warnstufe des DWD ist Stufe 4: die amtliche Warnung vor extremem Unwetter. Sie warnt vor extremem Wetter mit Hagelschlag, extrem heftigem Starkregen oder extremen Orkan- oder orkanartigen Böen von überörtlich mehr als 140 km/h und gegebenenfalls Tornadogefahr. „Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten“, beschreibt der DWD.