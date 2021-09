Mehr Mitglieder bei Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen

In Niedersachsen haben sich 2020 mehr Menschen in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert.

Die Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr einen Mitgliederzuwachs verzeichnet. Rund 2100 (1,7 Prozent) kamen im Vergleich zu 2019 hinzu, wie Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in Hannover mitteilte. Demnach haben die Freiwilligen Feuerwehren landesweit insgesamt rund 128.700 Mitglieder. In den Kinder- und Jugendfeuerwehren sank die Zahl im selben Zeitraum hingegen um rund 1000 auf 43.807.

Weniger Einsätze für Feuerwehren in der Pandemie

Die Zahl der Einsätze ist noch einmal um 9 Prozent gesunken. Bereits im Vorjahr gab es einen entsprechenden Trend mit 12 Prozent weniger Einsätzen als 2018. Dieser Trend erstreckt sich über alle Einsatzarten. Allerdings gab es bei den sogenannten böswilligen Alarmen einen deutlichen Anstieg um über 70 Prozent, heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums.

„Betrachtet man die Brände nach ihrer Klassifizierung, so waren etwa 78 Prozent davon so genannte Klein- und Entstehungsbrände, bei denen der Einsatz von Kleinlöschgerät ausreichend war“, wird Pistorius zitiert. Das habe im Wesentlichen mit der seit einigen Jahren geltenden Rauchwarnmelderpflicht zu tun. „Auch die Tatsache, dass infolge von Homeoffice mehr Menschen zuhause waren, hatte den Effekt, dass Brände oft schneller erkannt wurden.“