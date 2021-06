Gastronomie Gastronom bietet Strandleben am Helmstedter „EQuator“

Markus Suchand (Mitte) hat am Mittwoch schon probeweise einige Gäste auf den Liegestühlen seines gastronomischen "EQuator"-Strandes am Sternberger Teich begrüßt.

Helmstedt. Das Okercabana in Braunschweig bleibt dicht in diesem Sommer. Wer gastronomisches „Strandleben“ mag, kann dafür in Helmstedt fündig werden.