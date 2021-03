Schule wird ab 15. März ausgeweitet - Kitas ab Montag für alle

Hannover. Für die Schüler in Niedersachsen geht es bald zurück in die Klassenräume. Für Kita-Kinder ist schon ab Montag ein Hauch mehr Normalität in Sicht.

Niedersachsen will Schulen und Kitas weiter öffnen. Ab dem 15. März gehen auch die Klassen 5 bis 7 sowie die 12. Klassen laut einer Mitteilung des Kultusministeriums wieder im „Wechselmodell“ B zur Schule. Bereits im Wechselmodell sind die Grundschulen sowie Abschlussklassen.

Für Grundschüler und Abschlussklassen gilt zudem bereits vom kommenden Montag (8. März) an wieder die Präsenzpflicht. Bisher konnten die Eltern dieser Schüler entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder von zu Hause aus lernen lassen wollen.

Kitas öffnen wieder

Die Kitas werden bereits ab dem 8. März geöffnet. Sie bieten dann die Betreuung in Regelgruppen an, es gibt aber keine Mischung der Gruppen. Ebenfalls ab 8. März gilt in den Schulen grundsätzlich in allen Jahrgängen ab Klasse 5 eine Mund-Nasen-Bedeckung. Mit Ausnahme von Risikogruppen gilt wieder Präsenzpflicht. „Ab dem 22. März und damit noch vor den Osterferien kommen dann alle Schulen und Schuljahrgänge zurück ins Szenario B“, heißt es weiter.

„Mit Blick auf die Gesamtgemengelage – diffuses Infektionsgeschehen, Mutationen, Stagnation bei Inzidenz - bin ich froh, dass wir heute diesen weiteren Öffnungsschritt machen können“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Man befinde sich nach vor im Spannungsfeld zwischen Kindeswohl, Bildungschancen und Familienfreundlichkeit einerseits und Pandemie-Bekämpfung andererseits. Vermutlich noch im März würden erste Impfungen an Schulen angeboten werden können, so Tonne. Die Impfzentren würden dazu auf die Schulen zugehen.

Umgang mit Selbsttests soll geübt werden

Mit einer „Testwoche“ in der letzten Schulwoche vor den Osterferien soll der Umgang mit Selbsttests geübt werden. Nach den Ferien solle dann wochenweise und auch anlassbezogen getestet werden, so der Minister. Bei akuten Fällen greifen weiter die Auflagen der Gesundheitsämter mit Quarantäne und Tests. Wichtig: In „Hotspots“ mit einer 7-Tage-Inzidenz über 100 gilt für mindestens zwei Wochen das „Szenario“ C mit Zuhauselernen.

Weiteres Vorgehen in der Corona-Krise

Im Homeoffice zu arbeiten und gleichzeitig kleine Kinder zu betreuen, sei kaum machbar, sagte der Minister. „Und wir alle merken natürlich, dass es den Kindern nicht guttut, wenn soziale Kontakte fehlen. Spielen, Malen, Toben mit anderen dürfen nicht dauerhaft fehlen.“

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch auf das weitere Vorgehen in der Corona-Krise verständigt. Die Rückkehr der Schüler in den Präsenzunterricht liegt allerdings in der Verantwortung der Länder. Ursprünglich hatte das Kultusministerium in Hannover Anfang März als Ziel für die Ausweitung des Schulbetriebs genannt. Weil die Corona-Infektionszahlen Ende Februar aber nicht nennenswert zurückgingen, legte die Regierung diese Pläne zu den Akten.