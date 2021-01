Die Polizei hat eine 19-Jährige tot in einem Auto in Lüneburg gefunden. Nach derzeitigem Stand wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt (Symbolbild).

Lüneburg: 19-Jährige tot in Auto gefunden

Ein Vater hat seine 19-jährige Tochter tot in einem Auto auf einem Parkplatz in Lüneburg gefunden. „Wir gehen aktuell mit entsprechender Wahrscheinlichkeit von einer Beziehungstat aus“, sagte Kai Richter aus der Pressestelle der Polizeiinspektion Lüneburg am Dienstag. Nach Befragungen im Umfeld habe man einen Verdächtigen im Fokus. Nach umfangreicher Suche sei ein Messer gefunden worden, das mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte.

Vater hatte sich Sorgen gemacht, weil Tochter nicht nach Hause kam

Die Frau aus dem Landkreis Lüneburg, die bis abends in der Hansestadt gearbeitet hat, war gegen 3 Uhr auf dem Parkplatz im Lüneburger Ortsteil Schützenplatz in einem von ihr genutzten Auto leblos entdeckt worden. Der Vater hatte sich Sorgen gemacht, weil sie nicht nach Hause gekommen war. Sie habe „mehrere Verletzungen“ aufgewiesen, die mutmaßlich zum Tod geführt hätten, teilte die Polizei mit. Zuständig ist das Fachkommissariat I des zentralen Kriminaldienstes Lüneburg, es wurde eine Mordkommission eingerichtet.