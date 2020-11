Nachfrage nach Grippe-Impfung in Niedersachsen „explodiert“

Zwischendurch in die Arztpraxis flitzen und sich kurz gegen die Grippe impfen lassen – so einfach ist das in diesem Jahr nicht. Das hat Leser Klaus-Rüdiger Staats aus dem Helmstedter Nordkreis beoabchtet. Er fragt: „Weder in Fallersleben noch in Velpke habe ich einen Impfstoff erhalten. Wann gibt es Nachschub?“ Wir haben recherchiert, wie es um die Grippe-Impfung in der Region steht.

