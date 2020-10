Schulstart in Niedersachsen ohne allgemeine Maskenpflicht

In Niedersachsen und Bremen beginnt am Montag für mehr als eine Million Schüler wieder der Unterricht. Anders als im Nachbarland Nordrhein-Westfalen gibt es aber bisher für Schüler keine Verpflichtung, auch im Unterricht unbedingt eine Maske zu tragen. Das Kultusministerium empfiehlt allerdings Mädchen und Jungen ab der fünften Klasse, das zu tun, wenn ihre Schule in einem Corona-Hotspot liegt.

Empfehlung von Kultusminister Tonne: Kein zu straffes Prüfungs-Pensum

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) schrieb in einem Brief an die Schüler, der am Wochenende verteilt wurde, er habe die Lehrer gebeten, derzeit nicht zuviel Druck zu machen. „Ich habe von einigen von euch gehört, dass momentan besonders viele Klassenarbeiten und Tests in den Schulen geschrieben werden. Das sollte nicht so sein“, schrieb der Minister. Auch wenn einzelne Klassen, Jahrgänge oder auch ganze Schülerschaften wieder für eine bestimmte Zeit nicht mehr in der Schule seien, könnten Leistungen bewertet werden, betonte Tonne.

