Der Corona-Inzidenzwert für Peine klettert weiter in die Höhe. Das vom Landesgesundheitsamt gibt ihn aktuell mit 49,7 an. Möglicherweise springt die Corona-Ampel für Peine bereits am Montagmorgen auf 50 Rot um. Dann werden neue Zahlen erwartet.

Rot steht für ein eskalierendes Infektionsgeschehen, das heißt, es würden weitere Beschränkungen wirksam werden: Maximal zehn Personen aus zwei Haushalten dürften sich dann noch treffen. Sperrstunde ab 23 Uhr und Maskenpflicht hat der Landkreis Peine mit dem Aussprechen der Stufe gelb am Samstagabend bereits verordnet. Sie sollen eingehalten werden. Springt die Ampel auf Rot, dann müssen sie es zwingend, erkärt Fabian Laaß, Pressesprecher des Landkreises Peine. https://www.peiner-nachrichten.de/peine/article228824001/Corona-in-Peine-Alle-Fakten-auf-einen-Blick-Hotspot-Inzidenz-Sperrstunde- Der Krisenstab tagt am Montagmorgen wieder. Er wird unter anderem darüber sprechen, ob in der Fußgängerzone Schilder aufgestellt werden sollen, die auf die Maskenpflicht hinweisen. Zunächst sei es jedoch nichtgeplant, so Laaß. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

