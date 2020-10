Gesundheitsministerin sieht Corona-Infektionszahlen mit Sorge

Gesundheitsministerin Carola Reimann sieht die Zunahme der Corona-Fälle in Niedersachsen mit Sorge. Mittlerweile gebe es ähnlich viele akut Infizierte im Land wie im April „auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Auch wenn wir heute deutlich mehr testen als seinerzeit, ist diese sehr dynamische Entwicklung der Infektionszahlen besorgniserregend. Es steht zu befürchten, dass wir erneut in eine Phase des exponentiellen Wachstums eintreten, wenn wir jetzt nicht konsequent gegensteuern.“

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder