Corona in Sögel: Schlachthof Weidemark nimmt Betrieb wieder auf

Der Schlachthof im emsländischen Sögel musste wegen einer Häufung an Corona-Infizierten in der Belegschaft zwischenzeitlich schließen. Jetzt hat der Hof der Firma Weidemark den Betrieb wieder aufgenommen. Gewerkschafter wollen die Öffnung rechtlich prüfen. (Archivbild)

Nach der vorübergehenden Schließung des zur Tönnies-Gruppe gehörenden Schlachthofs im emsländischen Sögel ist der Betrieb am Montag wieder angelaufen. Zunächst sei mit der Schlachtung begonnen worden, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Am Dienstag solle dann Zerlegung, Verpackung und Versand folgen. Ein Eilantrag gegen die Schließung, den das Unternehmen am Verwaltungsgericht Osnabrück gestellt habe, solle einstweilen ruhen. „Wir stehen weiter in enger Abstimmung mit den Behörden“, hieß es.

Gerwerkschafter wollen die Wiederaufnahme des Betriebs rechtlich prüfen

Unterdessen kündigte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) an, die Wiederaufnahme des Betriebs rechtlich zu überprüfen. Für die Wiederinbetriebnahme gebe es seiner Ansicht nach keine rechtlich gültige Voraussetzung, sagte der Oldenburger NGG-Chef Matthias Brümmer. Brümmer kritisierte das gesamte Prozedere, vor allem die so genannte Arbeitsquarantäne. „Also wir kennen keinen einzigen Fall, wo das so läuft und sind sehr verwundert über die Art und Weise“, hatte er zuvor dem NDR gesagt.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Nach deutlich gestiegenen Infektionszahlen unter Mitarbeitern hatte der Landkreis Emsland die Schließung des Weidemark-Schlachthofes zum vergangenen Wochenende verfügt. Am Sonntag hatte der Landkreis dann bekannt gegeben, dass er nach Gesprächen mit dem Unternehmen vom Infektionsschutzkonzept überzeugt sei und den Schlachthof wieder öffnen wolle. Zentraler Bestandteil dabei ist eine Arbeitsquarantäne, in der sich die Mitarbeiter vorerst bis zum 31. Oktober nur zwischen Arbeits- und Wohnort bewegen dürfen.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.