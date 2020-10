Niedersachsens FDP will 2022 mehr Regieren wagen

Seine Rede hatte Stefan Birkner frei gehalten, das Funktionieren der Demokratie auch und gerade in schwierigen Zeiten beschworen und erneut mangelnde Parlamentsbeteiligung während der Corona-Pandemie beklagt. „Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch zu erfahren, was Sache ist“, betonte er. Aber vor allem nutzte Birkner seine Rede beim Hildesheimer Landesparteitag, um eines klarzustellen. „Wir wollen als Freie Demokraten regieren“, sagte der FDP-Landesvorsitze und Fraktionsvorsitzende im Landtag. Bei seiner Wiederwahl als Vorsitzender erhielt Birkner dann in Hildesheim 94,87 Prozent der Stimmen.

Stefan Birkner hält der Landesregierung schwere Versäumnisse vor

Jurist Birkner hielt der niedersächsischen Landesregierung zunächst wie so oft im Landtag schwere Versäumnisse vor. „Schauen Sie sich die Schulen an“, sagt er zur Digitalisierung. Er sei privat als Vater auf einige sehr engagierte Lehrer gestoßen, aber Digitalisierung sei insgesamt immer noch ein Fremdwort. „Wir müssen eine sichere Schule gewährleisten“, forderte Birkner weiter, „verbunden mit einer Unterrichtsgarantie.“ Es gebe aber von der Regierung keine Konzepte. Die FDP dagegen habe Vorschläge schon vor der Sommerpause vorgelegt. Wiederholt hatte die Fraktion den Einsatz von Luftfiltern gefordert und sich Geräte vorführen lassen. In der Wirtschaftspolitik gebe es in der Regierungskoalition von SPD und CDU keine gemeinsame Linie, sagte Birkner weiter. Statt dessen habe Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erklärt, er wolle nach der nächsten Landtagswahl lieber wieder mit den Grünen regieren. Der Wahlkampf sei offenbar eröffnet, so Birkner.

Die FDP will in Niedersachsen mitregieren

Die Nachwirkungen des vorangegangenen Wahlkampfs sind allerdings in der Landes-FDP immer noch spürbar. „Wir wollen das besser machen, wir wollen regieren“, sagte Birkner. Besser als die jetzige Koalition, soll das heißen. Nach der Wahl 2017 hatte Niedersachsens FDP-Spitze eine „Ampel“ mit SPD und Grünen abgelehnt, zum Unwillen auch vieler in der eigenen Partei. SPD und CDU machten Nägel mit Köpfen und verständigten sich schnell auf eine Regierung. Bei der Vorsitzendenwahl 2018 hatte Birkner daher nur knapp 79 Prozent der Stimmen bekommen - ein klarer Denkzettel. „Das hängt ihm nicht mehr nach“, sagte ein Delegierter in der „Halle 39“ in Hildesheim. So kam es dann auch.

In seiner Hildesheimer Rede ging Birkner auf das Thema nur kurz ein. Nach der Landtagswahl 2017 habe es ein bisschen Unruhe gegeben, sagte er, das sei aber nie persönlich gewesen. Diskussionen seien außerdem gut, und Niedersachsens FDP habe eine vorbildliche Geschlossenheit. Wichtig sei die Repräsentanz der FDP in den Parlamenten, betonte Birkner mit Blick auf die 2021 anstehenden Kommunalwahlen.

Plädoyer für Wettbewerb und freie Marktwirtschaft

Als Gast hatte Bundes-Generalsekretär Volker Wissing ein energisches, frei vorgetragenes Plädoyer für Wettbewerb, freie Marktwirtschaft, Entbürokratisierung und Klimaschutz durch Innovation gehalten. „Entweder wir wachsen oder wir schrumpfen“, sagte Wissing – meinte damit aber die deutsche Wirtschaft, nicht die eigene Partei. Zur Lage der Bundes-FDP, zu den jüngsten Fettnäpfen von FDP-Bundeschef Christian Lindner oder gar dem Streit um den Thüringer FDP-Mann Thomas Kemmerich sagte Wissing nichts. „Bei der nächsten Wahl müsst ihr wieder ran“, sagte Wissing aber am Ende an die Adresse der Niedersachsen-FDP. Auch der beim Parteitag wiedergewählte Landes-Generalsekretär Konstantin Kuhle forderte einen Stellvertretenden Ministerpräsidenten Stefan Birkner.

Etwas Wasser in den Wein goss der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen, Lars Alt. Der Helmstedter warnte in der Aussprache vor dem Schaden für die FDP etwa durch den Fall Kemmerich. Kemmerich hatte seine Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD aktuell noch einmal verteidigt. Nach massiver Kritik war Kemmerich schließlich zurückgetreten. Alt beklagte auch Flügelkämpfe in der Partei. „Flügelkämpfe sehe ich in Niedersachsen nicht“, betonte Birkner in einer Reaktion auf die Aussprache. Bei der kompletten Neuwahl des Vorstands wurde auch der Braunschweiger Florian Bernschneider erneut in den geschäftsführenden Landesvorstand gewählt. Bernschneider ist Hauptgeschäftsführer beim regionalen Arbeitgeberverband. In den erweiterten Vorstand wurden aus der Region auch Björn Försterling, Alt und Susanne Schütz gewählt.

Der Helmstedter Lars Alt rückt in den Landtag nach

Da die Landtagsabgeordnete Sylvia Bruns Dezernentin bei der Stadt Hannover wird, rückt Alt gemäß Nachrückerliste als FDP-Landtagsabgeordneter in den Landtag nach. Das bestätigte Alt am Rande des Parteitags. Wegen der Corona-Situation hatte der Parteitag auf Grußworte und und Antragsberatungen verzichtet. Die Beratungen erfolgen später online. Der Leitantrag befasst sich mit dem Verhältnis Stadt und ländliche Räume - mit Blick auf die Kommunalwahl.

Mit Abstand und Maskentragen, möglichst auch am Sitzplatz, sollte der Coronagefahr begegnet werden. Birkner hatte 2018 nur 218 von 277 Stimmen erhalten.