Neunter Jahrgang an Gymnasium bei Hannover in Corona-Quarantäne

Seelze. Ein neunter Schuljahrgang in Seelze muss nach einer bestätigten Corona-Infektion in Quarantäne. Der engere Kontakt konnte nicht eingegrenzt werden.

In Seelze bei Hannover ist ein kompletter neunter Schuljahrgang nach einer bestätigten Corona-Infektion in Quarantäne geschickt worden. Betroffen sind etwa 130 Schülerinnen und Schüler sowie auch mehrere Lehrkräfte des Georg-Büchner-Gymnasiums. „Es sind ab sofort alle Klassen 9 bis zum 10.09.2020 in Quarantäne“, schrieb Schulleiter Andreas Schmidt auf der Homepage der Schule. Auch der NDR berichtete darüber.

Gesundheitsamt: Engeren Kontakte konnten nicht eingegrenzt werden

Das Gesundheitsamt der Region Hannover habe die Schule darauf hingewiesen, dass eine Selbstisolation nicht nur für die Erstkontakte von Infizierten, sondern für die gesamte Jahrgangskohorte nötig sei, hieß es. Denn man habe in diesem Fall die engeren Kontakte der betroffenen Person nicht eingrenzen können. Nun weiche man bis auf weiteres auf Online-Unterricht aus, erklärte Schmidt. Insgesamt besuchen derzeit rund 1500 Schüler das Seelzer Gymnasium.

Positive Corona-Tests auch an Gifhorner Schulen

Auch an vier Gifhorner Schulen sind Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nun müssen sich 160 Kontaktpersonen testen lassen.

