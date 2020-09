Schreiben Sie uns: Warum wandern Sie? Wo sind Sie gern unterwegs?

Christian Drescher ist Vorsitzender des Glatzer Gebirgs-Vereins in Braunschweig. Er ist – zuletzt durch die Corona-Situation eingeschränkt – regelmäßig mit Wandergruppen zwischen Harz und Heide unterwegs. Im Rahmen unserer Wanderserie sprach der Diplom-Ingenieur im Interview mit unserer Zeitung über sein Hobby.

Herr Drescher, was macht den Reiz des Wanderns – gerade auch in unserer Region – für Sie aus?

Wandern ist eine umweltfreundliche Betätigung mit angepasstem Tempo, dabei kann man Land und Leute kennen lernen. Die Region rund um Braunschweig ist sehr vielfältig, gute Beispiele sind die Südheide oder der Harz. Wir machen auch Braunkohlwanderungen, im Januar waren wir in Wendeburg.

Welche Motivation haben die Teilnehmer in Ihren Wandergruppen?

Der Altersschnitt liegt aktuell bei 30 bis 85 Jahren, die Mehrzahl bilden aber ganz klar jüngere, noch rüstige Rentner. Für die ist das Wandern eine schöne Gelegenheit, rauszukommen und ihre Freizeit zu genießen. Berufstätige nehmen sich dafür häufig weniger Zeit. Die jungen Leute, die bei uns dabei sind, suchen eine vielseitige Betätigung an der frischen Luft.

Und wenn ein Jungspund Ihnen sagt: „Das ist doch alles langweiliger Quatsch“?

Ich glaube, dass solche Aussagen heute nicht mehr allzu häufig fallen. Aktuelle Zahlen zeigen ja, dass die Mehrheit der Deutschen gerne draußen unterwegs ist. Ich würde sogar sagen, Wandern ist beliebter denn je.

Wanderwochen 2020: Wandern Sie gerne?

Im Rahmen unserer Wanderserie stellen wir Ihnen 16 Wanderrouten in der Region vor. Jetzt wollen wir von Ihnen wissen: Warum wandern Sie gerne? Welche besondere Erlebnisse hatten Sie auf einer Ihrer Wanderungen? Und wo sind Sie am liebsten unterwegs? Schreiben Sie uns gerne ein paar Zeilen und schicken Sie uns ein Foto an chefredaktion@bzv.de. Eine Auswahl der Einsendungen veröffentlichen wir.

Alle Wandertouren im Rahmen unserer Wanderserie