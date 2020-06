Im Sickter Bad geht’s am Montag los

Nachdem das Freibad in Dettum bereits seit dem 25. Mai geöffnet hat, wird ab Montag, 15. Juni, auch das Freibad Sickte öffnen. Das kündigt Marco Kelb, Samtgemeindebürgermeister, an. Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie müssten aber zusätzliche Vorkehrungen getroffen und Regeln eingehalten werden, so dass es zu Einschränkungen kommen werde.

Maximal 170 Gäste

Es dürfen sich maximal 170 Badegäste zeitgleich im Freibad befinden – diese Beschränkung ermöglicht die Einhaltung der Abstandsregelung in den Becken und auf den Liegewiesen, so Kelb. Um die Reinigung im Sinne des erweiterten Hygieneplans organisieren zu können, aber auch, um möglichst vielen Badegästen den Zugang zum Freibad zu gewähren, wird in zwei Zeitintervallen geöffnet: 10 bis 14 Uhr, Mittwochvormittag geschlossen, 15 bis 19 Uhr, Montagnachmittag geschlossen.

Eintrittskarten können demnach ausschließlich im Freibad zu den Öffnungszeiten erworben werden. Es werden nur Wochen- und Tageskarten angeboten. Wochenkarten können jeweils für die laufende Woche sowie die zwei Folgewochen erworben werden. Tageskarten sind am jeweiligen Tag erhältlich. Je Zeitintervall sind 120 Wochenkarten (gültig Montag bis Sonntag) und 50 Tageskarten verfügbar. Wochenkarten gelten nur in Verbindung mit einem gültigen Ausweisdokument.

Reduzierte Kartenpreise

Aufgrund des eingeschränkten Angebotes sind laut Kelb die Kartenpreise reduziert: Wochenkarte Erwachsene: 10 Euro, Wochenkarten Kinder/Jugendliche (bis 17) und sonstige Begünstigte: 5 Euro, Tageskarte Erwachsene: 2 Euro, Tageskarte Kinder/Jugendliche (bis 17) und sonstige Begünstigte: 1 Euro. Es ist keine EC-Kartenzahlung möglich, Bargeld sollte möglichst passend bereit gehalten werden. Der Vorverkauf für Wochenkarten im Freibad findet am Sonntag, 14. Juni, von 10 bis 12 Uhr statt. Ab dem 15. Juni können Wochenkarten während der Öffnungszeiten erworben werden.

Sanitärräume und Umkleiden stehen nicht im gewohnten Umfang zur Verfügung. Auch die Rutsche und die Sprungtürme bleiben zur Vermeidung von Warteschlangen geschlossen.