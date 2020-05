Corona legt feucht-fröhlichen Vatertag in Peine „trocken“

Feucht-fröhlich war der Vatertag für viele „Herren“ im Peiner Land vielleicht noch im vorigen Jahr. In diesem Jahr hingegen, in dem der Kampf gegen die Corona-Pandemie Beschränkungen notwendig macht, wird der Vatertag am Himmelfahrts-Donnerstag wohl eher eine „trockene“ Angelegenheit. Der Landkreis Peine wies schon am Montag vorsorglich darauf hin, dass in Zeiten der Corona-Pandemie Vatertag nicht wie üblich begangen werden kann.

Kontaktkanal Formular Opt-In-Text *Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de So können den Vorgaben der Behörde zufolge in diesem Jahr im gesamtes Gebiet des Landkreises Peine keine Veranstaltungen stattfinden. Das gilt also für alle Gemeinden – Vechelde, Wendeburg, Lengede, Ilsede, Edemissen und Hohenhameln – sowie für die Stadt Peine und ihre Ortsteile. Dies würde einen Verstoß gegen die Niedersächsische Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie darstellen. Alle Ausrichter solcher Veranstaltungen werden daher gebeten, von der Durchführung abzusehen. Das gilt auch für die Aufstellung von Imbisswagen und sonstiger Verpflegungsstationen im öffentlichen Raum. Bollerwagentour – höchstens zwei Hausstände Auch die typischen Bollerwagentouren mit Angehörigen von mehr als zwei Hausständen dürfen nach der Verordnung nicht wie üblich stattfinden. Erlaubt sind Ausflüge innerhalb der eigenen Familie oder mit einem weiteren Hausstand. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Restaurants, Biergärten und ähnliche Betriebe sind, wie Kreissprecher Fabian Laaß weiter ausführte, wie an allen anderen Tagen geöffnet und können besucht werden – unter den derzeit geltenden Auflagen und Hygienemaßnahmen. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Empfindliche Bußgelder für Verstöße An dem Donnerstag werden vermehrte Kontrollen durch Landkreis-, Stadt- und Gemeindemitarbeiter sowie durch Polizeibeamte stattfinden. Die Landkreisverwaltung warnt: „Verstöße gegen die Rechtsverordnung sind bußgeldbewehrt und werden für jede beteiligte Person mit einem Bußgeld in Höhe von 150 bis 400 Euro geahndet.“ Für Veranstalter sieht der Verordnungsgeber sogar einen Bußgeldrahmen von 1000 bis 5000 Euro vor. Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen „Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger die Vorgaben der Rechtsverordnung des Landes Niedersachsen einzuhalten“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß. Corona in Peine- Alle Fakten auf einen Blick