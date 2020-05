Königslutter. Grundsätzlich biete der Stufenplan Orientierung, sagt Alexander Hoppe, doch in Sachen Freibad-Öffnungen stehen Kommunen alleine da.

Königslutters Bürgermeister übt Kritik am Land

Die vergangenen Wochen seien in Königslutter alles in allem ganz gut gemeistert worden, bewertete Bürgermeister Alexander Hoppe unserer Zeitung gegenüber die aktuelle Situation. Langsam gehe es wieder Richtung Normalbetrieb, das gelte auch für die Verwaltung. Diese ist jetzt wieder für den Publikumsverkehr geöffnet, wer in das Rathaus möchte, muss aber einen Termin vereinbaren.

Sicherheitsvorkehrungen für die Mitarbeiter seien getroffen worden, wie zum Beispiel Trennwände eingebaut. Ohnehin stehe über allem die Prämisse der Hygiene-Abstands-Regelungen. „In den überwiegenden Fällen funktioniert es ganz gut, es gibt immer ein, zwei Ausnahmen. Neulich hat sich ein Mann an einem Kollegen vorbeigedrängelt, um an ein Formular zu gelangen“, berichtete Hoppe. Feuerwehren beginnen mit Übungsbetrieb Zusammen mit dem Kreisbrandmeister sei gerade geregelt worden, wie der Übungsbetrieb für die Feuerwehr wieder aufgenommen werden kann. „Nur die Aktiven dürfen zunächst beginnen, und dann auch nur mit theoretischen Übungsteilen. Ausgeschlossen sind vorerst Übungsdienste, die mit körperlichen Anstrengungen verbunden sind“, führte der Bürgermeister aus. Regelungen für Kinderbetreuung Zu den akuten Themen zählt außerdem die Kinderbetreuung. „Wir haben jetzt die Stufenpläne besprochen, und ich denke, wir haben ganz gute Regelungen in Richtung 50-Prozent-Betreuung gefunden. Das bedeutet künftig höchstens acht Kinder pro Krippengruppe, beziehungsweise 13 im Kindergarten. Hier bleibt eines klar festzuhalten: Die anderen 50 Prozent bleiben zu Hause. Da müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt, aber die Prioritäten sind ausgewiesen“, legte Hoppe dar. In seiner Sitzung am Dienstag hat der Verwaltungsausschuss des Rates zudem die Ausschreibung für die Kindergarten-Koordinatorenstelle beschlossen. Dieser Posten wird neu geschaffen, um die Einrichtungsleiterinnen von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Er war bereits im Zuge der Haushaltsberatungen eingeplant worden. Politische Gremien sollen wieder tagen Mit den Fachausschuss-Sitzungen werden die übrigen politischen Gremien voraussichtlich ab Ende Mai/Anfang Juni langsam wieder ihre Arbeit aufnehmen, kündigte Hoppe an. Allerdings werde die für Mai geplante Ratssitzung noch ausfallen, die nächste im Juli solle stattfinden. Unter welchen Bedingungen, müsse sich dann noch zeigen. Freibad-Öffnungen ohne Plan Während der Bürgermeister den Stufenplan des Landes grundsätzlich lobt, da er Orientierung biete, übte er deutliche Kritik zum Thema Freibad-Öffnungen, die nach dem Plan ab dem 25. Mai wieder in Betrieb gehen dürfen. Allerdings ist noch nicht klar, wie das funktionieren soll: „Das stört mich gewaltig. Man kann doch nicht eine Erwartungshaltung wecken, und dann alle Betreiber mit der Umsetzung alleine lassen. Es ist doch klar, dass eine Stilllegungsphase nicht binnen kürzester Zeit behoben werden kann. Sich da weg zu ducken ist nicht in Ordnung“, sagte er in aller Deutlichkeit. Zu dem Thema seien die kommunalen Spitzenverbände eingeschaltet worden, die dahingehend bei der Landesregierung intervenieren sollen. So lange müsse ein Schlachtplan entwickelt werden, auch zusammen mit den anderen Badbetreibern im Landkreis, mit denen ein Treffen stattfinden sollte. Grundsätzlich, stand für Hoppe fest, wäre es sinnvoll, im Sommer ein Freizeitangebot vorzuhalten. Doch um einen Besucheransturm regeln zu können, sei ein deutlich erhöhter Personal- und Sachaufwand nötig. Trotzdem sei jetzt schon klar, dass es Enttäuschungen für die Besucher geben wird.