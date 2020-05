Schüler in Lehre begegnen Corona-Problemen pragmatisch

Das Hygiene-Konzept erweist sich als praktikabel, mit der Technik beim Homeschooling hakt es, die Schüler befürworten die Abschlussprüfungen zum jetzigen Zeitpunkt – die Oberschule in Lehre sieht sich trotz manchen Problems aber auf einem guten Weg, die Herausforderungen der Corona-Pandemie erfolgreich zu meistern.

In Lehre an der Oberschule begegnen sie den coronabedingten Problemen mit viel Pragmatismus und Offenheit, sehen die aktuellen Bedingungen gar als Chance zur Kompetenzerweiterung im Bereich Online-Unterricht. Bei einem Gespräch am Mittwoch mit Schulleiterin Antje Thomsen, Schülersprecher Noel Deul sowie Lisa Drews und Jeanette Petri aus dem Schüler-Presseteam war nichts von Corona-Frustration, kein Wehklagen über vermeintliche, von zur Pandemie-Bekämpfung erlassenen Regelungen verursachten Ungerechtigkeiten und Nachteilen für die Schüler, die sich nun ihren Abschlussprüfungen zum Erlangen eines Haupt- oder Realschulabschlusses stellen müssen, zu hören.

„Wir können uns auf die wichtigen Fächer konzentrieren. Wir werden in sehr kleinen Gruppen unterrichtet, das ist ein super Vorteil“, berichtete Lisa Drews aus Flechtorf. „Wir haben ohnehin schon ziemlich kleine Klassen, und die sind nun noch aufgeteilt in jeweils zwei Lerngruppen“, erklärte Schulleiterin Antje Thomsen. Derzeit werden gemäß der Landesrichtlinien nur die Schüler aus den aktuellen Abschlussjahrgängen im Schulgebäude am Rosinenweg unterrichtet.

Die Zeit des Lernens zu Hause bewerten Schüler und Lehrer als sehr aufschlussreich, aber auch durchaus mit Problemen behaftet. „Anfänglich wollten wir immer montags alle Schüler nahezu zeitgleich mit Unterrichtsstoff und Aufgaben versorgen, da ist dann immer unser Server zusammengebrochen. Unsere Internetverbindung ist mäßig, wir sind noch nicht an das Glasfasernetz angeschlossen“, berichtete Schulleiterin Thomsen.

Ein anderes Problem: Längst nicht alle Schüler können zu Hause ein eigenes Laptop oder Smartphone nutzen. Zudem gibt es in der Gemeinde Lehre noch Teilbereiche, in denen kein leistungsstarkes Internet nutzbar ist. „Bei fehlenden Endgeräten oder grundsätzlichen Internetproblemen geben wir den für zu Hause gedachten Unterrichtsstoff in Papierform aus“, informierte Antje Thomsen.

Selbstkritisch merkten Schüler und Schulleitung an, dass es auf beiden Seiten hinsichtlich des Umganges mit dem digitalen Unterricht und der Hard- und Software durchaus noch Wissenslücken gebe.

Jüngst hatten sowohl Landesschüler- und auch Elternrat, der Landesschulleiterverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ein Absetzen aller Prüfungstermine mit Ausnahme des Abiturs gefordert, weil es die Schüler unter den Corona-Bedingungen überfordern würde, sich auf Prüfungen vorzubereiten. „Das sehen wir in großer Mehrheit nicht so. Wir können uns gut auf die Prüfungen vorbereiten. Ein bisschen mehr Zeit hätte ich mir allerdings gewünscht“, betonte Lisa Drews. Auch Antje Thomsen erwartet durch die nun beginnenden Prüfungen keine Nachteile für die Schüler. „Es gibt bei der Bewertung der Prüfungen auch Möglichkeiten des Entgegenkommens“, hob sie hervor.

Wirklichen Frust schieben Schüler und auch Lehrer wegen des momentanen Ausfalls der Theater-Arbeitsgemeinschaft und weil möglicherweise keine Entlassungsfeier stattfinden kann. „Schon länger haben wir uns darauf gefreut“, meinte Schülerin Jeanette Petri. „Wir sind schon am Überlegen, wie wir vielleicht doch eine Feier – natürlich mit Abstandhalten – auf die Beine stellen können", sagte Schulleiterin Antje Thomsen