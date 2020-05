Ein Museum ist auf den Besuch von Publikum ausgelegt. Daher herrscht bei den Betreibern großes Aufatmen, dass die Lockerung der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen nun auch viele Kulturstätten betrifft.

Das Forschungsmuseum Schöningen hat seine Pforten aktuell seit Dienstag geöffnet – unter Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften wohlgemerkt. Das Museum Mechanischer Musikinstrumente in Königslutter wird am Freitag, 15. Mai, nachziehen. Die Helmstedter Kreismuseen allerdings lassen sich mit der Wiedereröffnung noch Zeit.

Die Kreisverwaltung argumentiert so: Da der Gesundheitsschutz vorgeht, bleibt das Zonengrenzmuseum zunächst noch geschlossen. „Wenn die Neuinfektionen konstant weiter zurückgehen, hoffe ich auf einen Neustart im Juni“, schreibt und Museumsleiterin Marita Sterly. Die ursprünglich bis 3. Mai vorgesehene Sonderausstellung „Von der Friedlichen Revolution zur Deutschen Einheit“ im Zonengrenz-Museum werde dann ab der Wiedereröffnung noch einen Monat zu sehen sein.

Das Zonengrenzmuseum in Helmstedt. Foto: Jürgen Paxmann / BZV

Die Anschluss-Ausstellung „Umbruch Ost. Lebenswelten im Wandel“, die sich auf 20 Tafeln dem Alltag der Deutschen Einheit seit 1990 widmet, wird entsprechend verschoben. Im Zentrum der Ausstellung stehen dabei die Umbruchserfahrungen der Ostdeutschen.

Das Kreis- und Universitätsmuseum im Untergeschoss des Helmstedter Juleum-Gebäudes ist aktuell ein Sonderfall. Sterly erläutert: „Dort arbeiten wir nach dem Einbau der neuen Heizungsanlage an der Neueinrichtung der Dauerausstellung, die noch in diesem Jahr wieder eröffnet werden soll.“

Wiederum gute Nachrichten erreichten uns aus der Nachbarschaft: So hat die Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn mitgeteilt, dass sie ab diesen Mittwoch für Einzelbesucherinnen und -besucher wieder zugänglich sein wird. Allerdings sind touristische Reisen nach Sachsen-Anhalt noch nicht erlaubt, so hieß es am Dienstag in einem Bericht der Magdeburger Volksstimme. Für Helmstedter wäre also ein Besuch vorerst tabu.

Gedenkstättenleiterin Dr. Susan Baumgartl erklärt unterdessen: „In einem ersten Schritt öffnen wir das weitgehend original erhaltene Außengelände mit wesentlichen Funktionsbereichen des früheren Grenzübergangs.“ Die erst 2019 erneuerten Informationstafeln und Ausstellungsbereiche am Ort der einst bedeutendsten DDR-Grenzübergangsstelle an der ehemaligen innerdeutschen Grenze ermöglichen einen umfassenden Einblick in die deutsche Teilungsgeschichte.

Weil die neue Dauerausstellung noch in Vorbereitung sei, bleibe das Besucher- und Dokumentationszentrum im ehemaligen Stabsgebäude aufgrund der Umbaumaßnahmen bis Ende Juni geschlossen.