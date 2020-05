Fuhrmann-Busse aus Rennau rollen schon seit März nicht mehr

Das aus den drei Firmen Reisedienst Fuhrmann, Fuhrmann Fernbus GmbH und Reiseveranstalter Fuhrmann Mundstock bestehende Familienunternehmen ist ein Beispiel für jene Branchen, die der Corona-Lockdown besonders hart und buchstäblich auf dem falschen Fuß erwischt hat - ohne dass es bislang einen staatlichen Rettungsschirm im Sinne umfassender Garantien gäbe. „Zwischen Dezember und Februar haben wir acht neue Fernbusse angeschafft, die den Euro-6-Umweltstandard erfüllen“, erzählt Firmenchef Holger Fuhrmann. „Das war ein Investitionsvolumen von 4 Millionen Euro.“ Diese neuen Busse stehen wie die übrigen 20 Großfahrzeuge der Fuhrmann-Flotte seit Mitte März auf dem Betriebsgelände in Rennau und sind längst allesamt abgemeldet worden, um wenigstens diese laufenden Kosten einzusparen.

Wie aber die Kredite für die neuen Busse und die Produktion der Reisekataloge bei den seit März weggebrochenen Einnahmen finanziell gestemmt werden sollen, dazu vermisst Fuhrmann klare Ansagen des Staates. Die einmalig gewährte Sonderzahlung von 10.000 Euro reiche, um die Rate für einen der Busse für einen Monat zu bezahlen – nur ein Tropfen auf den heißen Stein also. „Und die Kredite, die der Staat jetzt anbietet, müssen zurückbezahlt werden. Das sorgt nur für ein Sterben auf Raten, denn die Schere zwischen möglichen Einnahmen und Ausgaben geht auf absehbare Zeit immer weiter auseinander“, sagt Fuhrmann.

Selbst wenn das aktuell gültige Reiseverbot am 25. Mai enden würde, dürften die Busse nur unter strengen Auflagen wieder eingesetzt werden, gibt der 60-Jährige zu bedenken. „Wenn pro Bus deutlich weniger Fahrgäste als üblich erlaubt sind, rechnet sich der Aufwand für uns niemals – oder ich müsste den Ticketpreis vervierfachen. Zu solchen Preisen aber wird kaum ein Kunde buchen“, beschreibt Fuhrmann das Dilemma der Reisedienstleister.

Verheerend sei die Situation auch für den Reiseveranstalter Fuhrmann Mundstock, dessen Sommerkatalog 2020 ein breites Angebot von Busreisen, Flugreisen und Kreuzfahrten enthalte. „Alles ist so kalkuliert, dass ab April das Reisegeschäft aufblüht. Stattdessen sehen wir uns mit einer Stornierungswelle konfrontiert“, berichtet Holger Fuhrmann. Allein die Katalog-Herstellung koste 100.000 Euro, für Werbemaßnahmen seien vor dem Corona-Lockdown zusätzliche 200.000 Euro ausgegeben worden. „Das war alles rausgeschmissenes Geld“, meint der 60-Jährige. Die Sommersaison 2020 sei nicht mehr zu retten. „Manche Experten gehen davon aus, dass sich das Reisegeschäft erst 2023 wieder normalisiert haben wird. Wer schafft es, so lange mit deutlich geringeren Erträgen zu überleben?“, fragt der Chef des 1973 gegründeten Familienunternehmens, dessen Betriebsgelände sich im Rennauer Ortsteil Trendel befindet.

Für Musical-Veranstaltungen habe der Staat zu Beginn der Corona-Krise noch großzügig eine Gutschein-Garantie übernommen. „Wenn Firmen insolvent sind, zahlt der Staat den Kunden das Geld aus.“ Solch eine Regelung habe es in der Folge für die Reiseveranstalter schon nicht mehr gegeben.

Etwa 3400 Reisebus-Unternehmen gibt es laut Fuhrmann in Deutschland. Weil ihnen das Wasser bis zum Halse stehe, werde es am Donnerstag eine Großdemonstration in Berlin geben – wie auch in anderen Großstädten in Europa. „Die Busse sollen scharenweise in die Innenstädte rollen, gedacht als SOS-Zeichen“, kündigt der 60-Jährige an. Mit drei Bussen, die nur für diesen Zweck wieder zugelassen werden, macht Fuhrmann mit bei der Demo - und holt drei Fahrer aus dem beruflichen Lockdown.