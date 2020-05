Regionale Fallzahlen werden in der Corona-Krise wichtiger

Die regionalen Fallzahlen werden in der Corona-Krise jetzt wichtiger. Denn: Wenn in Landkreisen oder kreisfreien Städten binnen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner festgestellt werden, müssen Lockerungen umgehend zurückgenommen werden. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt. Was bedeutet das für Niedersachsen?

In 38 der 45 Kreise und Städte einstelliger Wert

Bislang verzeichnen der Landkreis und die Stadt Osnabrück im Verhältnis zur Einwohnerzahl die höchsten Corona-Fallzahlen: Im Kreis gibt es rund 275 Fälle pro 100.000 Einwohner, in der Stadt etwa weitere 274. Und auch die Dynamik ist im Landkreis Osnabrück vergleichsweise hoch. In den vergangenen sieben Tagen gab es dort rund 12 neue Fälle pro 100.000 Einwohner, ähnlich wie in der Region Hannover. Noch etwas höher sind die Werte in den Landkreisen Diepholz (13,8), Cuxhaven (14,6) und Goslar (15,3).

Die neue Grenze von 50 Fällen, bei der es wieder Beschränkungen gibt, ist damit in Niedersachsen aber noch weit entfernt. In 38 der 45 Kreise und Städte liegt der Wert sogar im einstelligen Bereich. dpa

