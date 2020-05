Stadt Helmstedt gibt mehr als 50 Spielplätze wieder frei

Blick zurück in den März: Adrian Jentsch (links) und Burghard Rabe sperrten den Spielplatz am Helmstedter Schützenwall.

Helmstedt. Lockdown gelockert: Mehr als 50 öffentliche Spielplätze können von Mittwoch an in Helmstedt wieder genutzt werden.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind am Mittwoch in der Helmstedter Kernstadt und in den Ortsteilen unterwegs gewesen, um die öffentlichen Spielplätze wieder für eine Nutzung freizugeben. „Bei dieser Gelegenheit wird der Zustand der Anlagen überprüft und es werden Schilder mit Verhaltensregeln angebracht“, sagte Bürgermeister Wittich Schobert. Da es sich um mehr als 50 Spielplätze handele, könnte es sein, dass sich das Prozedere bis zum Mittwochabend oder Donnerstagmorgen hinziehe.

„Den Vorgaben des Landes zufolge dürfen Kinder bis 12 Jahre in Begleitung einer erwachsenen Person die Spielplätze nutzen“, erläuterte Schobert. Die Einhaltung dieser Maßgaben auf allen Plätzen zu kontrollieren, sei in der Praxis nicht möglich, gab Schobert zu bedenken. Kritik übt Helmstedts Bürgermeister mit Blick auf die Lockerungen für gastronomische Betriebe. „Da sind zu viele Dinge noch unklar und deshalb stehen die Telefone bei uns und auch bei der Kreisverwaltung nicht still. Die Betreiber haben viele Fragen zur Umsetzung der Lockerung und wir können sie im Detail nicht beantworten.“ Wenn das Land die Wiedereröffnung von Gastronomie-Betrieben für den 11. Mai ankündige, dann müsse es auch die Spielregeln klar darlegen. Schobert nannte ein Beispiel für die Verwirrung, die mit solch einer blanken Ankündigung ausgelöst werden könne. „Wie viele Personen dürfen denn eigentlich an einem Tisch sitzen? Nur zwei? Diese Regel gilt ja für Begegnungen im öffentlichen Raum, wenn es sich nicht um Mitglieder eines Familienverbandes handelt.“ Nicht gerade einfacher werde die Situation, wenn in benachbarten Bundesländern unterschiedliche Regelungen getroffen würden. Der Wettbewerb unter den Ministerpräsidenten bezüglich der Lockerungen sorge derzeit für einen Flickenteppich von Lösungen – und die Kommunen müssten das ausbaden. Was die Notbetreuung in den Horten und Kitas angehe, sei die Situation in Helmstedt derzeit noch unproblematisch, erklärte Schobert abschließend. „Der Bedarf steigt, ist aber zu verkraften.“ Auch bei diesem Thema fehle die eine oder andere klare Definition. „Das Personal ist motiviert und lässt sich davon nicht beirren“, urteilte Schobert.