Corona-Pandemie: Klinikum verschiebt Umzug der Kinderklinik

Das Modell des neues Krankenhaus-Gebäudes an der Salzdahlumer-Straße, das Ende Mai bezugsfertig ist. Eine Etage bleibt frei, um für den Fall einer zweiten Covid-19-Welle zusätzliche Kapazitäten vorzuhalten.

Nach dem vorläufigen Stopp für ein Behelfskrankenhaus will das Braunschweiger Klinikum in dem neuen Regiegebäude auf dem Krankenhaus-Areal Salzdahlumer Straße eine Etage mit 45 Betten für den Fall einer zweiten Covid-19-Welle frei halten. Der in Modulbauweise errichtete Komplex soll Ende Mai bezogen werden. Zeitgleich mit der Lungenklinik sollte ursprünglich auch die Kinder- und Jugendklinik einziehen.

Wie Klinikum-Sprecherin Thu Trang Tran mitteilt, hat die Klinikum-Leitung jetzt kurzfristig umgeplant: Die Kinder- und Jugendklinik werde je nach Verlauf der Corona-Pandemie frühestens im Herbst von der Holwedestraße an die Salzdahlumer Straße wechseln. Sollte die Zahl der Corona-Fälle im Sommer oder Herbst wieder steigen, könnte das Großkrankenhaus im Notfall die im Regiegebäude frei gehaltene komplette Etage nutzen, um Patienten mit und ohne Corona isoliert behandeln zu können. Das Klinikum schaffe damit einen Puffer, falls die aktuellen Kapazitäten in einer möglichen zweiten Welle nicht ausreichen sollten und eine Behelfseinrichtung bis dahin noch nicht etabliert sei, erläutert Tran. Derzeit ist das Klinikum nach einem mit Marienstift und Herzogin-Elisabeth-Hospital abgestimmten Stufenkonzept auf die Behandlung von bis zu 340 Covid-19-Patienten vorbereitet: Die Kapazitäten umfassen 140 Beatmungsplätze sowie 200 Betten für leicht- und mittelschwer Erkrankte. Aktuell müssen im Klinikum laut Tran drei Covid-19-Patienten beatmet werden, drei andere seien mittelschwer erkrankt. In drei weiteren Fällen bestehe ein Verdacht. Die Ergebnisse stünden noch aus. Bei dem neuen Regiegebäude auf dem Krankenhausgelände Salzdahlumer Straße handelt es sich um ein Interimsgebäude. Der Plan zum Bau war Anfang 2017 nach der überraschenden Schließung des auf Lungenerkrankungen spezialisierten Krankenhauses St.Vinzenz entstanden. Das Klinikum musste eine schnelle Lösung finden, um die Versorgung lungenkranker Patienten vor Ort zu gewährleisten und seine Kapazitäten auch räumlich zu erweitern. Bis zum endgültigen Aus- und Neubau des Standortes Salzdahlumer Straße zum Zentralklinikum soll das rund 37,5 Millionen Euro teure Modulgebäude ein Domizil auf Zeit für verschiedene Kliniken sein. Außer der Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin sollten im Mai die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin wie auch die bereits an der Salzdahlumer Straße ansässige Kinderchirurgie in dem 7000 Quadratmeter großen Klinik-Komplex zusammengeführt werden. Die Kinder- und Jugendklinik ist derzeit noch am Standort Holwedestraße untergebracht, der im Zuge des Zwei-Standorte-Konzepts in den nächsten Jahren aufgegeben wird.