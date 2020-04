Corona in Braunschweig: Wer bietet Hilfe an? Wer sucht Hilfe?

Die Solidarität angesichts der Corona-Krise ist immens. Unzählige Braunschweiger bieten ihre Hilfe an – und etliche sind genau darauf angewiesen. Wir stellen hier wichtige Ansprechpartner und Projekte vor (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Diese Übersicht für all jene, die Hilfe anbieten oder Hilfe suchen, wird permanent aktualisiert.

Hilfe im Alltag: Einkaufen, Medikamente holen...

Die Stadt baut einen zentralen Helferpool auf, auf den die verschiedenen Freiwilligendienste (z.B. die Freiwilligenagentur) ohne großen Aufwand zurückgreifen können. Auf der Webseite www.braunschweig.de/corona-hilfe können sich Interessenten registrieren lassen. Voraussetzung ist, dass sie über 18 Jahre alt sind und einmal pro Woche für einen Einsatz zur Verfügung stehen. Es könnte sich um Aufgaben wie Einkäufe oder das Ausführen des Hundes handeln für Menschen, die an Corona erkrankt sind oder die unter Quarantäne stehen und das Haus nicht verlassen dürfen. Mehr Infos gibt’s hier.

Die Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport koordiniert Helfer und Hilfesuchende. Mögliche Aufgaben: Einkäufe, Runden mit dem Hund oder das Herunterbringen von Müll. Wer sich als Helfer in der Corona-Krise melden möchte, tut das am besten über den Helferpool der Stadt (siehe oben): www.braunschweig.de/corona-hilfe. Wer Hilfe sucht, erreicht die Freiwilligenagentur montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr unter Telefon (0531) 4811020 und per E-Mail an info.bs@freiwillig-engagiert.de. Weitere Infos gibt es hier: www.freiwillig-engagiert.de

Eintracht Braunschweig und die Fans organisieren Unterstützung für Menschen aus Risikogruppen. Blau-gelbe Helfer packen beim Einkaufen und der Rezept- und Medikamentenbeschaffung an. Von Montag bis Samstag können Interessierte jeweils zwischen 10 bis 12 Uhr über die Hotline (0531) 2323042 Einkaufsbestellungen abgeben. Der Bestellwert darf 50 Euro nicht überschreiten, es kann nur Ware in handelsüblichen Mengen bestellt werden, Tiefkühlware ist ausgeschlossen. In der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr liefern die ehrenamtlichen Helfer und Mitarbeiter die Waren aus. Mehr Infos gibt’s hier.

Das Sandkasten-Team der TU Braunschweig unterstützt über das Projekt „Coronavirus Einkaufshilfe für Ältere & Gefährdete“. Die Helfer sind montags bis samstags von 10 bis 16 Uhr telefonisch erreichbar unter (0531) 18059703. Mehr Infos gibt es hier: www.sandkasten.tu-braunschweig.de/projekte/coronavirus-einkaufshilfe-fuer-aeltere-gefaehrdete

Das Kulturzentrum Nexus im Westlichen Ringgebiet bietet Hilfe an, etwa bei Gängen zu Post, Apotheke und Supermarkt. Kontakt: Montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr, unter Telefon (0531) 2809066 oder per E-Mail an: nachbarschaft@dasnexus.de

Der SV Kralenriede bietet Alltagshilfen an. „Wir stehen Ihnen und Ihren Angehörigen gerne tatkräftig zur Seite, wenn es um so alltägliche Dinge wie Lebensmitteleinkauf oder den Gang zur Apotheke geht“, teilt der Verein mit. Unter der Mailadresse svkfueralleda@web.de kann die Hilfe angefordert werden. Um so schnell wie möglich helfen zu können, werden diese Daten erbeten: Name, Adresse, Telefonnummer (damit sich der Helfer direkt melden kann), Aufgabe – beim Einkaufen den Markt und eine möglichst präzise Einkaufsliste nennen.

Die Dorfgemeinschaft Geitelde hat ein Gratis-Hilfsangebot für Menschen, die der Corona-Risiko-Gruppe angehören. Das Team erledigt Einkäufe und liefert Lebensmittel, Hygieneartikel und Medikamente nach Hause. Bestellungen bitte telefonisch unter (0531) 22436410 oder per Mail an info@dorfgemeinschaft-geitelde.de. Bestellungen werden von Montag bis Freitag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr sowie zwischen 14 und 15.30 Uhr entgegengenommen (Telefonnummer hinterlassen). Tiefkühlware kann nicht bestellt werden. Die Bezahlung wird individuell geregelt. Bei der Waldschänke kann Mittag- und oder Abendessen bestellt werden: (05300) 933119. Bei Bedarf wird das Essen geliefert. Die Speisekarte im Internet: www.dorfgemeinschaft-geitelde.de

Das Kinder- und Jugendzentrum Kiez und die Jugendkirche im Östlichen Ringgebiet bieten an, für Menschen ab 70 Jahren oder mit Vorerkrankungen Medikamente oder Lebensmittel einzukaufen. Auf maximale Hygiene werde geachtet. Wer Interesse an Unterstützung hat, kann montags bis freitags zwischen 9 und 11 Uhr unter (0531) 48292755 anrufen und seinen Namen, die Adresse und die Einkaufsliste durchgeben. Die Auslieferung erfolge nach Absprache, und erst dann, nach Erhalt des Kassenbons, soll das Geld übergeben werden. Dazu werden Briefumschläge bereitgestellt. Zu erkennen seien die Helferinnen und Helfer an einem offiziell bestätigten Ausweis der Propstei Braunschweig.

Etliche evangelische und katholische Kirchengemeinden engagieren sich und bieten zum Beispiel einen Einkaufsservice an. Ein Blick auf die jeweiligen Internetseiten lohnt sich.

Muslimische Gemeinden in Braunschweig bieten Nachbarschaftshilfe an. Alle Details dazu: http://rdm-bs.de/startseite/aktuelles-covid-19/

Das BZV-Medienhaus bietet eine Seite an, auf der Nachbarschaftshilfe und Unterstützung für die lokale Geschäftswelt gebündelt werden: https://gemeinsamstark.bzv.de

Das Engagementzentrum will Hilfesuchende mit Menschen zusammenzubringen, die ihre ehrenamtliche Unterstützung anbieten. Auf der Homepage www.engagementzentrum.de ist dafür jetzt im Bereich Service eine Pinnwand zu finden. „Um sicherzustellen, dass sich nur seriöse Hilfsangebote und Hilfegesuche auf unserer Pinnwand finden, prüfen wir alle Einsendungen vor der Veröffentlichung“, teilt das Engagementzentrum mit. Gewerbliche Anbieter sind von der Veröffentlichung ausgeschlossen.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Medizinische Versorgung und Schutzmasken

Die Stadt sucht weiterhin Freiwillige für die medizinische Versorgung, falls die Zahl der schwerkranken Corona-Patienten steigen sollte. Melden können sich Menschen, die Erfahrungen in Medizin und Pflege haben. Mehr Infos gibt es hier.

Wer sich beim Nähen von Mund- und Nasenschutzen für medizinische, pflegerische und soziale Einrichtungen beteiligen möchte, kann sich zum Beispiel an das Mundschutz-Team wenden – ein Zusammenschluss des Stoffladens „Schickliesel“ aus Bienrode, der Bürgerstiftung Braunschweig und des TU-Sandkasten-Projekts „behelfs.mundschutz.fuer.braunschweig“. Eine Näh-Anleitung und Infos gibt es auf der Projektseite www.sandkasten.tu-braunschweig.de/projekte/mundschutz-naehen-fuer-medizinische-einrichtungen. Fertige Masken können montags bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr kontaktlos bei der Bürgerstiftung am Löwenwall 16 oder in der Poststelle Bienrode in der Altmarkstraße 38a zu den Öffnungszeiten abgegeben werden. Wer will, kann eine Mail an mundschutz.fuer.braunschweig@gmail.com schreiben. Das Team nimmt weitere Helfer gern in die Liste auf. Wer Mundschutze genäht hat, diese aber nicht vorbeibringen kann, schreibt einfach eine Mail mit Telefonnummer und Adresse an mundschutz.fuer.bs.einrichtungen@web.de oder ruft unter (0531) 48202453 an. Nähmaschinen können bei Bedarf für das Projekt über das Protohaus ausgeliehen werden, bitte direkt dort melden: info@protohaus.org. Alle Infos gibt es hier.

Wichtig: Das Mundschutz-Team weist darauf hin, dass man aus Kapazitätsgründen nur medizinische, pflegerische und soziale Einrichtungen etc. versorgen könne. Wer als Privatperson eine Maske brauche, könne sich unter anderem an diese Änderungsschneidereien wenden:

Änderungsschneiderei Creativ, Gliesmaroder Straße 108, (0176) 47895386

Änderungsschneiderei Münzstraße 9, (0176) 41111280

Nähwerk im Magniviertel, (0176) 45937614

Das Bündnis „Eintracht hilft“ näht unter anderem Behelfs-Mundschutze für die rund 4000 Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Wer mitmachen will, kann von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 und samstags von 10 bis 12 Uhr bei der Hotline unter (0531) 2323043 anrufen oder sich unter der Email-Adresse eintrachtbraunschweignaeht@gmx.de anmelden und schreiben, wie viele Masken er/sie nähen will. Die Nähpakete mit den bereits zugeschnittenen Materialien und einer Anleitung können unter Beachtung der Hygienevorschriften durch ehrenamtliche Helfer nach Hause geliefert und die fertig genähten Masken wieder abgeholt werden. Bei der Aktion für die Stadt Braunschweig entstehen den ehrenamtlichen Näherinnen und Nähern keinerlei Kosten für die Stoffe und die Gummikordeln. Mehr Infos gibt’s hier.

Corona-Schutzvisiere aus dem 3D-Drucker werden zurzeit von vielen Ehrenamtlichen hergestellt. Auch TU, DLR und Ostfalia sind aktiv und produzieren Schutzschilde. Großabnehmer sind unter anderem die Kliniken in Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter, auch Arztpraxen profitieren davon. Mehr über die Aktion findet man im Internet unter https://stratum0.org/blog/ und unter www.makervsvirus.org. Wer sich beteiligen will, kann sich dort melden. Arztpraxen, Altenheime, Apotheken, Kliniken etc. aus unserer Region, die Bedarf an Schutzvisieren aus dem 3D-Drucker haben, können sich per Mail melden unter: makervsvirus@stratum0.org. Aus Spenden wird das Material für die Schutzvisiere finanziert. Dafür hat das Braunschweig Hub ein Paypal-Konto eingerichtet: www.paypal.com/pools/c/8nIcxOA4h8

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Neben den hier genannten Mundschutz-Initiativen gibt es noch viele Einzelnäherinnen und -näher, die sich in der ganzen Stadt engagieren – für ihre Nachbarn ebenso wie beispielsweise für Altenheime und Arztpraxen. Einige Beispiele sind hier zu finden.

Spendenaktionen

Mit der Sonderaktion „Das Goldene Herz“ bittet unsere Zeitung gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband um Spenden. Vor besonderen Herausforderungen stehen die Helfer – sie werden noch mehr gebraucht und werden selbst von der Krise nicht verschont. Da sich die Corona-Hilfe sehr dynamisch entwickelt, stellt unsere Zeitung diesmal nicht vorab Projekte vor, sondern bittet die Helfer, sich um das Spendengeld zu bewerben. Damit die sachgerechte Mittelverwendung gesichert ist, müssen die Bewerber ihre Gemeinnützigkeit bereits nachgewiesen haben. Alle Infos finden Sie hier. Das Spendenkonto „Goldenes Herz“ des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse hat die IBAN DE53 2505 0000 0000 3006 16 und die BIC: NOLADE2HXXX. Der Paritätische stellt Spendenbescheinigungen aus. Bewerbungen von Helfern um Spenden sind ab sofort per E-Mail an kontakt@dasgoldeneherz-braunschweig.de möglich.

Um dringend benötigte Ausrüstung für Ärzte und Pflegepersonal auf Braunschweiger Intensivstationen herbeizuschaffen, organisiert der Braunschweiger Textilunternehmer Friedrich Knapp (New Yorker) Lufttransporte aus China für Braunschweig. Die erste Lieferung dieser Art wird demnächst erwartet. Um die Transporte zu ermöglichen, hatte der Fördervereins der Freunde des Städtischen Klinikums Braunschweig um Spenden gebeten. Mehr Infos gibt’s hier.

Konto: Freunde und Förderer des Städtischen Klinikums Braunschweig e.V., Deutsche Apotheker- und Ärztebank unter dem Stichwort „Luftbrücke“. IBAN: DE 86 3006 0601 0003 3874 02

Der Unternehmerstammtisch Braunschweig/Wolfenbüttel ruft zur Unterstützung der Mitarbeiter des Klinikums Braunschweig und Wolfenbüttel auf. Über seinen Facebook-Account hat der Unternehmerstammtisch daher die „One-Euro-a-day Braunschweig/Wolfenbüttel Tip-Challenge“ gestartet.

Hilfe für Menschen mit geringem Einkommen und Wohnungslose

Die Braunschweiger Tafel versorgt nach der Corona-bedingten Schließung jetzt wieder berechtigte Menschen mit Lebensmitteln. Geöffnet ist die vorübergehende Ausgabestelle in der Beethovenstraße 15 (TU-Mensa 2) jeweils am Dienstag und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr.

Am Gabenzaun am Karstadt-Parkhaus können Wohnungslose und Bedürftige mitnehmen, was spendenfreudige Braunschweiger für sie zusammentragen. Hinbringen kann man zum Beispiel Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürste, Duschgel, Menstruationshygiene, Seife, Cremes und ähnliches. Besonders wichtig sind auch haltbar verpackte Lebensmittel wie Konserven, Müsliriegel, Kekse und so weiter. Auf Zetteln am Zaun ist auch vermerkt, was benötigt wird.

Der Malteser-Hilfsdienst und das Aktionsbündnis „Eintracht hilft“ haben das Gemeinschaftsprojekt „In Eintracht für Obdachlose“ gegründet. Sie versorgen die Menschen jeweils mittwochs und freitags von 18.30 bis 19.30 Uhr am Gabenzaun neben Karstadt in der Schuhstraße mit einer kostenlosen warmen Mahlzeit, Heiß- und Kaltgetränken sowie Produkten der täglichen Hygiene.

Die St.-Magni-Gemeinde und die Dom-Gemeinde haben mit der Diakonie die Aktion „Suppenspende“gestartet. Die Suppenbar am Kohlmarkt stellt täglich mehrere Suppenportionen zur Verfügung. Die Kirchengemeinden bringen diese zum Tagestreff Iglu und zur Bahnhofsmission, wo sie Bedürftigen kostenlos mitgegeben werden.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Unterstützung für die Wirtschaft

Braunschweiger Gastronomen und Einzelhändler weisen auf der Internetseite www.braunschweig.de/bestellen-liefern auf ihre Liefer- und Abholangebote hin. Betriebe können sich schnell und einfach über ein Kontaktformular in die Übersicht aufnehmen lassen.

Die „Lieferliste38“ bei Instagram zeigt eine Vielzahl von Händlern aus der Region, die ihre Ware jetzt online anbieten und per Post oder persönlich liefern. Initiiert wurde die Lieferliste von der Braunschweiger Journalistin Julia Perkowski.

Auch der Instagram-Account supportyourlocal_bs soll ebenfalls Händlern und Gastronomen eine Plattform bieten, um ihre Produkte vorzustellen oder Angebote zu platzieren. Ins Leben gerufen wurde er vom Arbeitsausschuss Innenstadt und dem Braunschweiger Stadtmarketing.

Das Projekt #wirzusammen unterstützt Firmen, die jetzt finanziell in Not geraten. Auf der Internetseite wirzusammen.jetzt kann jeder Spendierfreudige eine oder mehrere Tassen kaufen – bedruckt mit den Logos von Unternehmen, die Unterstützung brauchen. Man sucht sich also sein „Lieblingsunternehmen“ heraus und gibt die Bestellung auf. Pro Tasse sind 20,20 Euro fällig, angelehnt an das Jahr 2020. Und wie das Ganze dann weitergeht, ist hier erklärt.

Einige Braunschweiger haben eine Plattform ins Leben gerufen, um hiesige Gastronomen und Einzelhändler zu unterstützen: www.braunschweig-help.de. Auf der Seite können Kunden Gutscheine ab fünf Euro kaufen, die sie dann, wenn die Läden wieder öffnen, vor Ort einlösen können. „Wir möchten dazu beitragen, dass die vielen Bars, die kulinarische Vielfalt, die gemütlichen Cafés und all die besonderen Geschäfte in dieser Stadt erhalten bleiben“, schreibt die Gruppe auf ihrer Website.

Die Stadt bereitet einen Hilfsfonds für Unternehmen, Freiberufler, Kulturschaffende und weitere Einrichtungen vor, die von der Corona-Pandemie betroffen sind. Damit will sie besondere Härtefälle unterstützen, die nicht auf die Förderprogramme von Bund und Land zurückgreifen können. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll der Fördertopf drei Millionen Euro umfassen . Die CDU-Fraktion im Rat fordert ein Volumen von fünf Millionen Euro.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Beratungsstellen arbeiten weiter

Die Lukaswerk Suchthilfe setzt ihre Beratung telefonisch und online fort: (0531) 18053710 und E-Mail an fa-braunschweig@lukas-werk.de. Beratung ist auch über ein gesichertes Onlineportal möglich: www.lukas-werk.de/online-beratung. Auch Angehörige von Betroffenen können sich nach wie vor an das Lukaswerk wenden.

Die Telefon-Seelsorge ist gebührenfrei rund um die Uhr erreichbar: 0800/1110111 und 0800/1110222. Anrufende werden nicht nach Ihrem Namen gefragt. Das Gespräch bleibt anonym. Es gibt auch die Möglichkeit, sich per Chat oder Mail auszutauschen: www.telefonseelsorge-braunschweig.de

Die Erziehungsberatungsstellen und die Jugendberatung bib sind von Montag bis Freitag über eine Hotline telefonisch erreichbar. Eltern, Kinder und Jugendliche können Anregungen zur Strukturierung ihres Tagesablaufs erhalten, über die eigenen Ängste und Befürchtungen sprechen und sich mit den Fachkräften über Konflikte und deren Lösung austauschen. Erziehungsberatung für Eltern und Kinder: (0157) 33367876 jeweils von 14 bis 16 Uhr. Jugendberatung bib für Jugendliche und junge Erwachsene: (0178) 6264182 jeweils von 14 bis 17 Uhr. Auf Wunsch rufen die Beraterinnen und Berater auch gerne zurück. Weitere Infos: www.b-e-j.de

Bei psychischen und familiären Problemen stehen die bekannten Braunschweiger Beratungsstellen auch jetzt grundsätzlich telefonisch zur Verfügung, etwa der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes unter (0531) 470-7272 und der Psychosoziale Krisendienst unter (0531) 470-7777.

Wichtige Telefonnummern

Krankheitssymptome: Wer grippeähnliche Symptome hat, sollte seinen Hausarzt anrufen! Bitte NICHT in die Notaufnahmen der Kliniken gehen. Hörgeschädigte können eine Mail an buergertelefon@braunschweig.de schicken.

Außerhalb der Hausarzt-Sprechzeiten: Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 (Montag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr, Mittwoch und Freitag ab 15 Uhr sowie Sonnabend, Sonntag und Feiertag ab 8 Uhr und jeweils bis 7 Uhr des darauffolgenden Tages). Beim ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt es zurzeit lange Wartezeiten. Bitte nur in dringenden Fällen anrufen!

Allgemeine Fragen zum Virus: Die Stadtverwaltung hat eine Hotline für Fragen an das Gesundheitsamt eingerichtet: (0531) 470-7000 (erreichbar montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr). Die Stadtverwaltung bittet auf ihrer Facebook-Seite darum, genau zu überlegen, welche Frage wirklich dringend ist.