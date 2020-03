Wolfsburger Klinikum: 32 Mitarbeiter positiv getestet

Das Klinikum Wolfsburg hat gestern um 12 Uhr seinen Betrieb wieder in dem unter den aktuellen Bedingungen möglichen Umfang aufgenommen. Wie Oberbürgermeister Klaus Mohrs in einem Pressegespräch mitteilte, wurden die Maßnahmen, die am Sonntagabend eingeleitet wurden, nachdem bekannt geworden war, dass sich 14 Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert hatten, vollständig aufgehoben. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie viele Menschen sind in Wolfsburg infiziert?

Stand Dienstag gab es in Wolfsburg 19 Todesfälle und 171 positive Testbefunde. Im Klinikum Wolfsburg werden aktuell acht Menschen, die infiziert sind, behandelt. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation. Dies teilte die Stadt gestern mit.

Einen ersten Corona-Fall gibt es bei der Polizei Wolfsburg: Ein Beamter aus dem Einsatz- und Streifendienst wurde am Montag positiv auf das Corona Virus getestet – er hatte zuvor die typischen Symptome gezeigt. Wie Thomas Figge mitteilt, befindet sich der Betroffene derzeit in häuslicher Quarantäne. Auch sein unmittelbares dienstliches Umfeld – eine Abteilung mit rund 15 Mitarbeitern - wurde laut Polizei nun ebenfalls aus dem Dienstbetrieb herausgenommen und in häusliche Quarantäne geschickt. Bei ihnen werden Corona-Tests das weitere Vorgehen bestimmen. Ein Ersatz für die Abteilung ist im Rahmen des Notfallmanagements, das die Polizei vorhält, erfolgt und gesichert, so Figge weiter.

Wie viele Mitarbeiter und Patienten des Klinikums sind positiv getestet worden?

Mehr als 400 Abstriche von Patienten und Mitarbeitern des Klinikums wurden seit Sonntagnacht überprüft. Davon lagen am Dienstag etwa 90 Prozent der Ergebnisse vor, sagte Klaus Mohrs. Davon wiederum seien nur wenige positiv. Bernadett Erdmann, Leiterin der Zentralen Notaufnahme des Klinikums, präzisierte: 32 Mitarbeiter wurden positiv getestet. Davon komme ein Drittel aus dem ärztlichen Bereich, zwei Drittel aus der Pflege und einzelne aus der Verwaltung des Klinikums. Zwei Patienten seien positiv getestet worden – das heißt, zwei zusätzliche Patienten, die nicht bereits wegen eines Verdachts auf eine Covid-19-Erkrankung im Klinikum waren.

Die betroffenen Mitarbeiter seien in die häusliche Quarantäne entlassen worden, sagte Gesundheitsdezernentin Monika Müller. Die betroffenen Patienten wurden auf die „Corona-Station“ verlegt, auf der sechs weitere Patienten betreut werden.

Ist das Klinikum wieder vollumfänglich geöffnet?

Jein – die Maßnahmen von Sonntagabend sind zurück genommen worden. Man befinde sich aber weiterhin in einer schwierigen Situation, sagte Matthias Menzel, ärztlicher Direktor des Klinikums. „Wie alle anderen Krankenhäuser in der Bundesrepublik müssen auch wir alle Behandlungen, die planbar und verschiebbar sind, einstellen“, sagte er. Das heißt, dass zum Beispiel Operationen nur in dringlichen oder Notfallsituationen durchgeführt werden. Jeder Patient werde auf Dringlichkeit überprüft. Grundsätzlich könnten aber alle Krankheitsbilder behandelt werden; alle Fachbereiche böten eine ambulante Betreuung an; die zentrale Notaufnahme habe die komplette Versorgung wieder aufgenommen; die Notdienste stünden vollumfänglich bereit. Die Funktionsfähigkeit des Klinikums sei damit „unter Corona-Umständen“ wieder hergestellt, erläuterte Menzel.

Ist das Besuchsverbot aufgehoben?

Nein. Es wird, wie auch in Bezug auf die gesundheitliche Versorgung, der Status Quo von vor Sonntagabend wieder eingeführt. Ausnahmen des Besuchsverbot gibt es zum Beispiel für die Intensiv- und Palliativstationen, sagte Matthias Menzel. „Für die Patienten, die am Ende ihres Lebens stehen, ist der Kontakt mit Angehörigen ganz wichtig“, sagte er. Nichtsdestotrotz sollen die Hygienestandards so gut wie möglich beibehalten werden. So wird nur maximal einem Angehörigen der Besuch erlaubt. Das gilt auch für die Geburtsklinik: Väter können die Geburt ihres Kindes weiter begleiten, Familienbesuch in größerem Kreis ist nicht gestattet.

Welche Schutzmaßnahmen werden für Mitarbeiter und Patienten eingeführt?

Patienten sollten keine Angst haben, sich im Klinikum Wolfsburg mit dem Corona-Virus zu infizieren, betonte Bernadett Erdmann. Der Krisenstab des Klinikums habe entschieden, dass alle Mitarbeiter ab sofort Spezialmasken der Klasse FFP2 tragen müssen. Auf der „Corona-Station“ tragen die Mitarbeiter die volle Schutzkleidung, so Erdmann: Kittel, Handschuhe, Spezial-Maske, Schutzbrille. Alle Patienten bekämen außerdem einen Mund-Nasen-Schutz.

Wie gut ist das Klinikum auf ein hohes Aufkommen von Corona-Patienten vorbereitet?

Derzeit gibt es noch keine Knappheiten. Oberbürgermeister Klaus Mohrs sagte aber, es sei fahrlässig, sich nicht auf eine Notfallsituation einzustellen. Zusätzliche Beatmungsgeräte seien bereits bestellt worden. Für den allerschlimmsten Fall – nämlich in dem Fall, dass es nicht genug Ausrüstung für alle Patienten gebe –, soll das Personal vorbereitet werden. Matthias Menzel sagte dazu, dass bereits am Montag eine Ethik-Kommission konstituiert worden sei. Sie habe begonnen, auf Grundlage der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts einen Leitfaden für das Wolfsburger Klinikum zu erstellen. Entscheidungen, wer etwa an ein Beatmungsgerät angeschlossen werde, und wer nicht, sollen objektiv und nachvollziehbar getroffen werden. „Ich mag mir nicht vorstellen, dass wir an diesen Punkt kommen“, sagte Menzel.

