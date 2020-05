Landwirtin aus Wahle entsetzt über neue Düngeverordnung

Monatelang haben bundesweit Landwirte dagegen demonstriert, haben mit der Politik darüber gestritten – und dann dies: Mitten in der Corona-Krise hat der Bundesrat – wie zuvor der Bundestag – die verschärfte Düngeverordnung beschlossen, so dass diese umstrittene Regelung zum 1. Januar 2021 in Kraft tritt. Für die Landwirtin Stefanie Brenneke aus Wahle ist das ein Unding: „Ausgerechnet in Zeiten, in denen wir wegen der Corona-Pandemie nicht für unsere Anliegen demonstrieren dürfen und in denen dieses Thema in den Medien praktisch nicht mehr stattgefunden hat, verabschiedet der Bundesrat die neue Düngeverordnung.“ Eine Verordnung, die die Landwirtschaft – und zwar in all ihren Facetten – schwäche. „Dabei wird gerade in der Corona-Krise allen bewusst , dass wir eine starke Landwirtschaft in Deutschland brauchen“, sagt die 37-Jährige, die zusammen mit ihrem Ehemann Andreas Brenneke ihren landwirtschaftlichen Hof in Wahle in fünfter Generation betreibt. Stefanie Brenneke verweist darauf, dass „Milch im Supermarkt fehlt und das Mehl ausverkauft ist“ – die Landwirtschaft brauche gute Rahmenbedingungen für ihre Produktion, die Düngeverordnung sei das Gegenteil davon.

Unter anderem sieht die verschärfte Düngeverordnung vor, dass die Landwirte in Gebieten („rote Gebiete“) mit einer besonders hohen Nitratbelastung im Grundwasser 20 Prozent weniger düngen sollen – sie befürchten damit Einnahmeverluste. Henrik Meyer, Landwirt aus Blumenhagen, ärgert sich: Mit der neuen Verordnung „fahren unsere Politiker die heimische Landwirtschaft mit Schwung gegen die Wand.“ Zugrunde gelegt würden dabei auch noch „falsche Daten“. Stefanie Brenneke greift das auf und nennt als Beispiel für die „falsche Diskussionsgrundlage“ den Brunnen am Hasselkampsee nahe Sonnenberg: Dort sei ein Wert von 5,97 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser (Grundwasser) festgestellt worden – „also deutlich unter dem Grenzwert von 50 Milligramm, trotzdem ist das ein ,rotes Gebiet’“, ist sie erbost: „Jeder Landwirt hat Interesse an einer intakten Umwelt und an sauberem Grundwasser – das ist unsere Lebensgrundlage.“ Die Politik müsse aber für faire Bedingungen sorgen: Regelungen wie die Düngeverordnung müssten in der gesamten Europäischen Union (EU) für alle Länder gleich sein – schärfere Vorschriften in Deutschland führten zum Wettbewerbsnachteil der hiesigen Landwirtschaft. Der Grund für die Verschärfung der Düngeverordnung sind allerdings gerade EU-Vorgaben zu den im Grundwasser gemessenen Nitratwerten. Meyer beschreibt die Situation – mit Blick auf die Corona-Pandemie: „Da wir Landwirte künftig die ortsansässigen Mühlen nicht mehr ausreichend mit backfähigen Weizen beliefern können, sind wir noch mehr auf Importe aus dem Ausland angewiesen. Sind aber in dieser Krise erneut die Grenzen zu, werden die Regale leer bleiben. Dafür müssen dann die Entscheidungsträger die Verantwortung übernehmen. Wollen wir es soweit kommen lassen?“ Der Blumenhagener weiter: „Keiner kann ein Interesse daran haben, dass Grundnahrungsmittel zum Luxusgut in Krisenzeiten werden.“ Niedersachsen hat sich im Bundesrat (Länderkammer) bei der Abstimmung über die Düngeverordnung enthalten. Für den Peiner CDU-Landtagsabgeordneten Christoph Plett hat sich der Einsatz der rot-schwarzen Landesregierung gelohnt, denn: Die Verordnung trete – anders, als zunächst geplant – erst zum 1. Januar 2021 in Kraft, so dass „die Landwirte Zeit gewinnen“; in der Zeit würden die „roten Gebiete“ auch im Landkreis Peine überprüft. „Bei der Festlegung der betroffenen Flächen (,rote Gebiete’) wollen wir eine stärkere Binnendifferenzierung und eine bessere Ausrichtung am Verursacherprinzip erreichen“, betont Plett: „Der Ausgleich zwischen den Interessen der Landwirtschaft und dem Gewässerschutz geht weiter.“ Stefanie Brenneke bleibt skeptisch: „Glaube ich an den Weihnachtsmann?“ Monatelang hätten Landwirtschaft und Politik über die Düngeverordnung diskutiert – „nun sind wir durch den Bundesrat über den Tisch gezogen worden“. Und: „Es scheint, als würde ein Feldzug gegen uns konventionelle Landwirte geführt.“ In Zeiten wie der Corona-Krise hätte der Bundesrat nie und nimmer „still und heimlich die Düngeverordnung verabschieden dürfen“ – diese Abstimmung hätte verschoben werden müssen auf die Zeit nach der Pandemie, mindestens hätte sie nicht vom Freitag dieser Woche vorgezogen werden dürfen auf vergangenen Freitag. Doch beendet ist das Thema Düngeverordnung noch lange nicht: Das Landvolk – der Interessenverband der Landwirte – kündigt bereits Klagen gegen diese neue Verordnung an. Stefanie Brenneke begrüßt diese rechtlichen Schritte: „Was bleibt uns jetzt anderes übrig?“ Viel lieber hätte sie sich aber eine einvernehmliche Lösung gewünscht.