Wochenmarkt in Braunschweig: Maximal 50 Kunden zeitgleich erlaubt

Wie komme ich denn auf den Markt? Das ist die häufigste Frage, die am Samstag rund um den Altstadtmarkt zu hören ist. Mit Flatterband hat das Ordnungsamt den Marktbereich abgesperrt. Es gibt nur einen Zugang neben dem Gewandhaus, und einen Ausgang an der Martinikirche. Maximal 50 Kunden dürfen sich gleichzeitig auf dem Marktgelände befinden.

Diese Regel hatte die Stadt am Freitag angeordnet, um die nötigen Abstände zwischen den Kunden gewährleisten zu können. Die Ansteckungsgefahr soll möglichst gering sein, die Ausbreitung des Corona-Virus soll verlangsamt werden. Bei den Wochenmärkten der vergangenen Tage hatte sich allerdings gezeigt, dass viele Menschen nicht genügend Distanz wahren.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Daher nun dieser Schritt – ein Versuch, um den Markt überhaupt zu ermöglichen. Sobald Kunden den Markt verlassen, funkt ein Sicherheitsmann am Ausgang die Anzahl an seinen Kollegen am Eingang durch – und schon dürfen die nächsten rein, genau abgezählt. Am Vormittag reicht die Warteschlange bis zum Kohlmarkt, am Morgen soll sie sich zeitweise bis zum Kattreppeln und noch weiter Richtung Münzstraße hingezogen haben. Allerdings steht hier keiner dicht an dicht, sondern alle lassen großzügige Abstände, ganz so, wie es sein soll: rund 1,50 Meter.

Susanne Bornträger vom Obst- und Gemüsehandel Rolfs aus Rethen hofft, dass der Markt weiterhin öffnen darf. Foto: Cornelia Steiner

„Wie lange dauert das denn?“, fragen viele Kunden am Zugang zum Markt, bevor sie sich in die Schlange einreihen. Mit Engelsgeduld antwortet der Sicherheitsmann immer wieder: „Nur 10, 15 Minuten. Das geht relativ schnell.“ Ein Mann hakt trotzdem nochmal nach: „Ich hab’ hier was bestellt, das ich nur abholen will.“ Aber es gibt heute keine Ausnahmen. „Tut mir leid“, antwortet der Sicherheitsmann. „Sie müssen sich bitte genauso hinten anstellen wie die anderen.“

Auch Kirsten Eichwald und Thomas Hoffmeister vom Marktwesen der Stadtverwaltung beantworten an diesem Vormittag unzählige Fragen. Die große Mehrzahl der Kunden habe Verständnis für die Einschränkung, berichten sie. „Die allermeisten sind sehr diszipliniert und rücksichtsvoll“, so Kirsten Eichwald. „Manche bedanken sich sogar bei uns.“

Auch die Marktbeschicker sind froh, dass der Markt stattfindet. Allerdings: Es kommen deutlich weniger Menschen als an „normalen“ Markttagen. Ines Gabor von der Landschlachterei Aust in Söhlde schätzt, dass 40 bis 50 Prozent der Stammkunden fehlen. Ihre Kollegin von der Landschlachterei Bremer aus Flöthe geht sogar von 60 Prozent aus, die an diesem Samstag nicht kommen. Dennoch betonen sie und viele andere Marktbeschicker, es sei die richtige Entscheidung, den Zugang zu beschränken.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

„Das ist gut für uns und genauso für die Kunden“, sagt zum Beispiel Ina Holste aus Rolfsbüttel. Vor ihrem Stand haben sie und ihre Kollegen mit Kisten eine Art „Sicherheitszone“ geschaffen – so kann der geforderte Abstand gut eingehalten werden. Auf Zetteln heißt es: „Wir bitten Sie, den Wochenmarkt nur noch so kurz wie möglich zu besuchen, um das Nötigste einzukaufen, da der Markt sonst geschlossen wird!“

Thomas Hoffmeister vom Marktwesen der Stadtverwaltung war zufrieden: Die allermeisten Kunden seien sehr diszipliniert, sagte er. Foto: Cornelia Steiner

Am Stand nebenan weisen Schilder daraufhin, dass es keine Selbstbedienung mehr gibt, und dass man die Waren nicht mehr in die Taschen und Körbe der Kunden verpacke. Manches ist eben anders in diesen Tagen. Auch die Stimmung ist gedämpft. Kein gemütliches Verweilen, keine langen Plaudereien. Das muss warten.

Susanne Bornträger vom Obst- und Gemüsehandel Rolfs aus Rethen schlägt vor, die Marktzeit zu verlängern. Dann könnten vielleicht trotz der Beschränkung insgesamt mehr Kunden kommen, meint sie. Oder könnte man den Markt entzerren? Eine andere Marktbeschickerin hätte diese Idee erwähnt, sagt sie: Ein paar Stände auf dem Eiermarkt, ein paar auf dem Kohlmarkt – dann wäre Platz, und die Abstände könnten problemlos gewahrt werden, so ihre Überlegung. Wie auch immer, Susanne Bornträger hofft, dass es weitergeht, und dass genügend Kunden kommen. Denn sonst werde sonst der Umsatz irgendwann zu gering für den Aufwand.

Am Pflanzenstand nebenan wird derweil kräftig diskutiert, wie lange die Ausnahmesituation wohl dauern wird. Ein paar Wochen, Monate? Alle rätseln. „Auf jeden Fall ist es gut, dass die Stadt sich die Mühe macht, den Markt noch aufrechtzuerhalten“, heißt es hier.

Die Warteschlange zog sich am Karstadt entlang zum Kohlmarkt. Es ging recht flott voran. Foto: Cornelia Steiner

Von „draußen“ fragt eine Frau über das Absperrband hinweg: „Über die Absperrung dürfen Sie keine Hornveilchen verkaufen?“ Klare Antwort: „Nein!“ Noch ein Versuch: „Auch nicht drei?“ Keine Chance. „Nein, wenn wir alle uns nicht an die Regeln halten, wird der Markt zugemacht.“