Wolfenbüttel: 1370 Schüler stehen unter häuslicher Quarantäne

1370 Schüler der IGS Wallstraße und der Wilhelm-Raabe-Grundschule stehen unter häuslicher Quarantäne. Auch das Personal und die Lehrkräfte sind betroffen. Dasselbe gilt für die Kindertagesstätte „Wilhelm Raabe“ in Wolfenbüttel. Das hat der Landkreis Wolfenbüttel angeordnet. Der Grund ist die Corona-Pandemie.

Diese weitreichenden Maßnahmen seien notwendig, da eine Lehrkraft von einer der Schulen an einem großen Chorevent am 6. und 7. März mit 600 Teilnehmern in Braunschweig teilgenommen hatte, so Andree Wilhelm, Pressesprecher des Landkreises Wolfenbüttel.

Zwei weitere Mitsänger seien mittlerweile positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Familiäre Beziehungen dieser Lehrkraft reichten zu einer weiteren Lehrkraft an der IGS Wallstraße. Beide Lehrkräfte hätten typische, aber leichte, Erkrankungserscheinungen gezeigt. Eine direkte Verwandte einer dieser Lehrkräfte sei mittlerweile erkrankt und eine Testung auf das Corona-Virus sei am Freitag als bisher vierter Fall im Landkreis positiv bestätigt worden.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Für Eltern, Geschwister sowie weitere Personen im Haushalt werde eine häusliche Quarantäne empfohlen. Die Quarantäne gelte bis einschließlich 25. März. Die Einrichtungen würden geschlossen, eine bisherige Notfallbetreuung finde dort nicht mehr statt.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung beschloss der Landkreis Wolfenbüttel weitere Sofortmaßnahmen, um die Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Diese werden mit einer Allgemeinverfügung angeordnet.

Versammlungen von Menschen im Landkreis Wolfenbüttel an öffentlichen Orten werden weiter eingeschränkt. Bisher konnten zehn Personen an öffentlichen Orten im Freien zusammenkommen. Ab jetzt dürfen nur Personen, die in einem Haushalt zusammenleben, sich zusammen im Freien bewegen. Außerhalb des Haushaltsverbunds dürfen sich Alleinstehende mit einer weiteren Person für einen Aufenthalt im öffentlichen Raum verabreden oder alleine rausgehen. Private Veranstaltungen werden zukünftig auf zehn Personen beschränkt (bisher waren es 50). Mit diesen Maßnahmen sollen Kontakte vermieden und das Infektionsgeschehen verlangsamt werden.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Neu am Abend gemeldet wurde, dass die Wochenmärkte am Samstag, 21. März, und am Mittwoch, 25. März, abgesagt worden sind. Das teilt der Pressesprecher der Stadt, Thorsten Raedlein, mit. Es werde versucht, ab 28. März wieder einen Wochenmarkt anbieten zu können, der die aktuellen Sicherheitsanforderungen erfüllen kann.

Unterdessen teilt die Polizei mit, dass sie im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion in 37 Fällen habe einschreiten und die angetroffenen Personen auf ihr Fehlverhalten habe hinweisen müssen. Das sei akzeptiert worden. Die Beamten hätten die Kontrollen in den Abendstunden gemacht. Seit Donnerstag bereits hatten Polizei und Städtischer Ordnungsdienst in der Stadt Wolfenbüttel bereits verstärkt Präsens gezeigt. Von den Einsatzkräften der zentralen Polizeidirektion (ZPD) aus Braunschweig habe die Polizeiinspektion personelle Unterstützung erhalten.

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Bei erkennbaren Verstößen in Geschäften, die im Zusammenhang mit dem Verkauf von Lebensmitteln stünden, könnten diese im Zusammenwirken mit der Kommune geschlossen werden. Nach dem Infektionsschutzgesetz könnten zudem Verfahren eingeleitet werden.

Die Polizei bringt es deutlich auf den Punkt: „Halten Sie sich an die bestehenden Allgemeinverfügungen der Kommunen und halten Sie sich nicht in größeren Gruppen auf. Sie gefährden dadurch nicht nur sich, sondern auch andere. Reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum. Wir appellieren an ihre Vernunft und Verantwortung.“

981 Fälle von Coronavirus sind in Niedersachsen bestätigt

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Der Artikel wurde aktualisiert.