Meiner Eltern sind „schockiert“ von Quarantänemaßnahmen

Die Steigerungsrate von Corona-Virus-Infizierten im Kreis Gifhorn ist seit drei Tagen relativ konstant: Erneut ist die Zahl der nachweislich Erkrankten um drei auf 26 gestiegen. Das teilt der Landkreis in seinem täglichen Bericht mit. Mittlerweile seien 101 Menschen getestet worden, 116 befänden sich in der häuslichen Quarantäne. Wie viele weitere Verdachtsfälle es gibt will die Verwaltung allerdings ab sofort nicht mehr öffentlich machen – die Zahlen schwankten zu sehr. Hier gibt es alle Informationen für den Landkreis Gifhorn auf einen Blick.

Aus Meine, wo das Gesundheitsamt immer noch Kontaktpersonen einer infizierten Schülerin in dreistelliger Höhe ermittelt, erreichten die Rundschau-Redaktion derweil Mails von Eltern, die an den Quarantäne-Maßnahmen und Tests des Landkreises arge Kritik üben: „Wir sind vom Verhalten des Gesundheitsamtes hier wirklich schockiert“, schreibt zum Beispiel der Vater eines Mädchens aus der betroffenen Klasse der Grundschule Am Zellberg. „Überall wird berichtet, wie wichtig es ist, die Infektionen zu verlangsamen. In Gifhorn scheint dies niemanden zu interessieren. Unsere Tochter soll für die nächsten 14 Tage in Quarantäne bleiben, wir als Eltern nicht, wir können arbeiten gehen. So geht es allen Eltern hier, niemand versteht es.“ Getestet werde ebenfalls nicht, da keine Tests vorhanden seien, beziehungsweise für die schweren Fälle aufgehoben werden.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Eine Mutter aus der Gemeinde berichtet Ähnliches: „Ich selbst habe beim Gesundheitsamt angerufen, als die Schule den Fall bekannt gab, da meine Tochter mit der direkten Kontaktperson gespielt hat, die nun erkrankt ist.“ Die Nachricht sei gewesen, dass die Eltern nicht in Quarantäne gehen müssten. „Ich wette, der Papenteich liegt bald komplett flach. Die Eltern hier sind verwundert, besorgt und sauer.“ Die Leserin sagt, die Berührungspunkte zu dem infizierten Kind seien in ihren Augen „an so einer kleinen Grundschule gar nicht nachvollziehbar“. Toiletten würden gemeinsam genutzt, auf dem Pausenhof zusammen gespielt.

Das Gesundheitsamt beruft sich bei seinem Vorgehen dagegen auf die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und des Landesgesundheitsamtes in Hannover. „Von den offiziellen Maßgaben, wann eine Person getestet werden muss, können wir nicht selbstständig abweichen. Das Landesgesundheitsamt nimmt nur begründete Verdachtsfälle an“, antwortet der Leiter Josef Kraft auf Anfrage unserer Zeitung.

Der Aufwand, die Kontaktpersonen zu ermitteln, sei sehr hoch. „Die Familie hat sehr viele soziale Kontakte. Die Kinder sind im Kindergarten- und Grundschulalter“, so Kraft. Einige Mitarbeiter des Gesundheitsamtes beschäftigten sich deshalb „ausnahmslos und sehr gründlich mit diesem Fall“. Zunächst kämen nur diejenigen in Quarantäne, die direkten Kontakt mit den Familienmitgliedern hatten, also nicht unbedingt auch deren Eltern oder Geschwister ohne direkten Kontakt. Der Leiter: „Grundsätzlich geht es darum, dass Eltern, deren Kinder sich symptomfrei in Quarantäne befinden, ein geringes Ansteckungsrisiko haben.“ Auch die Vermutung von zu wenigen Testsets will Kraft entkräften: „Für ausreichenden Vorrat hat das Gesundheitsamt gesorgt.“

Abschließend hat der Amtsarzt noch einen Appell an die Bürger: „Es ist wichtig, dass sich Betroffene, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, voll und ganz auf ihre Gesundheit konzentrieren können und die Ruhe haben, gesund zu werden. Es ist mehr als hinderlich, wenn Betroffene von Außenstehenden für ihr Verhalten kritisiert oder für ihre Erkrankung stigmatisiert werden und somit einem enormen psychischen Druck ausgesetzt sind.“

Die evangelischen und katholischen Kirchen rufen in Zeiten von Corona allabendlich auf, für ein Gebet zuhause innezuhalten: Ab Freitag läuten um 18 Uhr die Glocken im Stadtgebiet für fünf Minuten. Motto: „Wir halten uns fern und sind füreinander da.“ „Wir laden damit ein, gemeinsam für den Ort, das Land und die Welt und für uns selbst zu beten. Beim gemeinsamen Gebet wissen sich dabei alle mit allen verbunden“, so Superintendentin Sylvia Pfannschmidt und Pastoralreferent Martin Wrasmann.

Vechelde in Corona-Krise – unbeschwertes Leben bekommt Risse