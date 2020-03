Nur 10 Kinder in Kitas der Stadt Wolfenbüttel betreut

Die Notplätze in den städtischen Kindertagesstätten reichen aus. Am Montagmorgen mussten in den drei Kindertagesstätten Kilindum in Linden, Kita Wilhelm-Raabe und Kita Varietà, die Notfallbetreuungsgruppen eingerichtet hatten, nur insgesamt zehn Jungen und Mädchen betreut werden, berichtete Stadtpressesprecher Thorsten Raedlein. Am Montagabend gab es ein Treffen aller Kita-Leiterinnen mit der Stadtverwaltung. Dabei sollte auch besprochen werden, wie die Mitarbeiter der Einrichtungen in den nächsten Wochen eingesetzt werden sollen. Bisher regelt das jede Einrichtung selbstständig.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Raedlein geht auch davon aus, dass keine zusätzliche Betreuungsgruppen eingerichtet werden müssen, nachdem vom Land am Montagnachmittag verkündet worden ist, dass weitere Einrichtungen wie zum Beispiel Fitnessstudios und Geschäfte geschlossen werden müssen. Das bedeutet, dass mehr Eltern zuhause sein können, um sich um ihre Kinder zu kümmern, lautet die Folgerung von Raedlein aus diesen neuen Bestimmungen des Landes.

Ansonsten sind zusätzlich zu den bereits veröffentlichten Schließungen von Museen, Büchereien und Verwaltungen zahlreiche weitere öffentliche Einrichtungen in den nächsten Wochen wegen der Corona-Epidemie ganz geschlossen und meistens nur telefonisch oder per Internet erreichbar. Hier ist ein Überblick.

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Tourist-Info: Kaum ist die Tourist-Info an ihrem neuen Standort im Löwentor geöffnet worden, da muss sie aufgrund des grassierenden Corona-Virus auch schon wieder schließen. Die Stadt teilte am Montag mit: Aufgrund der aktuellen Lage bleibt die Tourist-Info, Löwenstraße 1, bis zum 19. April geschlossen. Händler können Auszahlungen für Citygutscheine per E-Mail an touristinfo@wolfenbuettel.de beantragen. Erstattungen für erworbene Karten für abgesagte Führungen können ebenfalls unter dieser E-Mail-Adresse eingereicht werden.

Stadtwerke: Aber es sind auch noch andere öffentliche Einrichtungen betroffen. So teilten die Stadtwerke Wolfenbüttel mit: Das Kundenzentrum der Stadtwerke ist vorsorglich ab Dienstag, 17. März ,bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Kunden werden gebeten, sich ausschließlich telefonisch an den Kundenservice unter (05331) 408-114, per E-Mail an service@stadtwerke-wf.de oder postalisch an die Stadtwerke zu wenden. Über das Kundenportal der Stadtwerke www.meine.stadtwerke-wf.de besteht zudem die Möglichkeit fast alle Dienstleistungen auch online abzuwickeln. Die Versorgung der Kunden mit Strom, Gas, Wasser und Wärme ist weiterhin sichergestellt und auch im Störungsfall sind die Stadtwerke Wolfenbüttel rund um die Uhr telefonisch unter (05331) 408-111 erreichbar, erklärten die Geschäftsführer Matthias Tramp und Vera Steiner.

‣ Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Stadtbad Okeraue: Auch ohne Corona-Virus wäre das Stadtbad Okeraue wegen der jährlichen Revisionsarbeiten am Montag, 16. März, bis zum 27. März geschlossen worden. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Entscheidungen, die Sportstätten in Wolfenbüttel bis zum 19. April 2020 zu schließen, bleibt nun auch das Stadtbad Okeraue bis 19. April geschlossen.

Landesarchiv: Das Landesarchiv am Forstweg 2 wird, um die Ausbreitung des Coronavirus nicht zu befördern, vorübergehend seinen Lesesaal schließen. Die Schließung ist zunächst bis zum 17. April terminiert, teilte der Leiter Dr. Brage Bei der Wieden mit.

Friedhof: Die Friedhofsverwaltung bleibt aufgrund der aktuellen Entwicklung geschlossen und ist lediglich per Email unter friedhof@wolfenbuettel.de (bevorzugt) und Telefon (05331) 86-169 erreichbar. Bei Beerdigungen können derzeit nur maximal 15 Personen in der Kapelle zugelassen werden, teilte die Stadt mit.

Jugendgästehaus: Das Jugendgästehaus bleibt ab sofort bis einschließlich 13. April 2020 geschlossen, teilte die Stadt mit.

Deutsche Bank: Die Filiale in Wolfenbüttel ist vorübergehend wegen Coronavirus-Verdacht geschlossen. Ob die Schließung noch einige Tage andauern muss oder am Dienstag bereits beendet werden kann, das stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest.

572 Fälle von Coronavirus sind in Niedersachsen bestätigt

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen