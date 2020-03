Grizzlys Wolfsburg – DEL sagt Saison wegen Coronavirus ab

Die Saison 2019/2020 geht als trauriges Kapitel in die Geschichte der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ein. Wegen des sich stark ausbreitenden Coronavirus’ beendet die DEL die Saison vorzeitig ohne Meister. Damit fallen auch die Play-off-Spiele der Grizzlys Wolfsburg weg.

Das ist das Ergebnis einer abschließenden Telefon-Konferenz aller DEL-Klubs, die am frühen Dienstagnachmittag begonnen hatte. Um etwa 18 Uhr gab dann die DEL folgende Pressemitteilung heraus: „Die Deutsche Eishockey-Liga sieht sich gezwungen, die aktuelle Saison mit sofortiger Wirkung vorzeitig zu beenden. Die anstehenden Play-offs können nicht mehr durchgeführt werden. Grund dafür sind die Verbote diverser Bundesländer, Großveranstaltungen wie Spiele der DEL mit mehr als 1000 Zuschauern stattfinden zu lassen. Die DEL folgt damit auch den offiziellen Empfehlungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Gesundheitsminister Jens Spahn, die nun in den behördlichen Verboten umgesetzt wurden.

,Dass wir die Entscheidung so treffen müssen, tut uns für alle Klubs , Partner und insbesondere Fans in ganz Deutschland unheimlich leid. Wir haben aber angesichts der aktuellen Entwicklungen die Pflicht, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. Wir als DEL stellen die Gesundheit von unseren Fans, Spielern und Mitarbeitern in den Fokus’, so Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL.

Aufgrund der vorzeitigen Beendigung der Saison gibt es in diesem Jahr keinen Deutschen Meister. Als Hauptrundensieger vertritt der EHC Red Bull München gemeinsam mit den Adlern Mannheim, den Straubing Tigers und den Eisbären Berlin die DEL in der Champions Hockey League (Saison 2020/21).“

Nachdem sich die Lage in den vergangenen Tagen massiv verschlechtert hatte und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Sonntag eine Absage aller Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern empfohlen hatte, folgten viele Bundesländer und Kommunen dieser Empfehlung.

Für die DEL hatte es somit nur noch zwei Möglichkeiten gegeben. Erstens (wie geschehen): Die Play-offs komplett abzusagen und Hauptrunden-Sieger München zum Meister zu küren. Oder zweitens: Die Saison ohne Zuschauer zu Ende zu bringen.

Für den 36-jährigen Grizzlys-Profi Christoph Höhenleitner wären es die letzten Play-offs gewesen, nach der Saison beendet er seine Karriere. „Es gibt Wichtigeres im Leben“, sagte er. Die Gesundheit der Bevölkerung gehe schließlich vor. „An meiner Karriere ändert das trotzdem nichts.“

„Wir nehmen es, wie es kommt, schließlich können wir es nicht kontrollieren“, hatte Grizzlys-Verteidiger Jeff Likens bereits am Dienstagvormittag nach dem Abschlusstraining gesagt. Der Klub hatte extra seine Abfahrt zum ersten Spiel in Nürnberg auf den späteren Nachmittag verschoben, wollte abwarten, wie die DEL entscheidet. Die Entscheidung tut weh.