Coronavirus: Ärzte kommen per Corona-Mobil zu Patienten 

Im Kampf gegen eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus sind in Braunschweig und in der Region ab sofort mobile Einsatzteams mit freiwilligen Ärzten unterwegs. Sie nehmen Abstriche von Menschen, die Kontakt mit Infizierten hatten oder in einem Risikogebiet waren. Voraussetzung dafür ist nach Angaben des niedersächsischen Gesundheitsamtes aber, dass die jeweilige Person Symptome hat.

Wichtig: immer zuerst zum Hausarzt!

Organisiert hat das mobile Einsatzsystem die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) in Braunschweig, in Absprache mit dem Gesundheitsministerium. „Wer glaubt, sich infiziert zu haben, sollte auf jeden Fall seinen Hausarzt anrufen, um abzuklären, ob er ein Verdachtsfall sein könnte“, erklärt Dr. Oliver Marschal, Vorsitzender der KVN-Kreisstelle. Ziel sei, dass Menschen nicht ihren Hausarzt aufsuchen und so anwesende Personen infizieren. Sie sollten zu Hause bleiben, mit dem Hausarzt telefonisch Kontakt aufnehmen, der dann abkläre, ob ein Abstrich erforderlich ist oder nicht.

Wie ist das Corona-Mobil erreichbar?

Am Wochenende ist das Corona-Mobil unter der Rufnummer 116 117 erreichbar. Der Anrufer erhalte einen Termin, zu dem er zwecks Abstrichnahme besucht werde. „Unsere Maxime war: Wir wollten keine panischen Reaktionen bei Verdachtspatienten aufkommen lassen. Sucht die Person ihren Hausarzt auf und bestätigt sich der Verdacht, kann er die gesamte Praxis kontaminieren. Dann würden mit 1000 Patienten unversorgt dastehen“, sagt KVN-Geschäftsführer Stefan Hofmann.

Doch wer nimmt die Abstriche unentgeltlich und in seiner Freizeit vor? Hier habe man einen Hilfeaufruf an alle Ärzte in der Region gestartet, so Hofmann. Sie hätten sich in einem Schulterschluss auch alle spontan bereiterklärt, nach Praxisschluss oder in der Mittagspause mitzumachen, zum Teil auch ehemalige Kollegen im Ruhestand. Ein Problem seien die Ressourcen. „Wir haben kaum Masken, kaum Schutzanzüge.“ Finanziert wird die Corona-Hilfe übrigens zunächst von den beteiligten Institutionen selbst.

Wie ist die Corona-Lage?

Die Gefahrenabwehrleitung der Stadt teilte dazu am Freitag mit: Die Lage seit ruhig und habe sich nicht verschärft. Die erkrankte Frau habe weiterhin nur leichte Symptome und bleibe deswegen in häuslicher Isolation. Die begründeten Verdachtsfälle seien negativ getestet worden. „Sie haben kein Coronavirus.“ Momentan seien 11 Personen in häuslicher Isolation.

