Wolfsburger hamstern Lebensmittel und Toilettenpapier

Halbleere Regale sind in vielen Wolfsburger Supermärkten zu besichtigen. Die Menschen haben offenbar angefangen, sich wegen des Corona-Virus mit Vorräten einzudecken.

Im Penny-Markt am Nordkopf sind am Montagmittag mehrere günstige Sorten Nudeln ausverkauft. Billige Küchenrolle gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, das billige Klopapier wird äußerst knapp. In einem anderen Supermarkt in der Innenstadt tun sich allenthalben große Regallücken auf, unter anderem beim Knäckebrot und Öl. „Eigentlich hatte ich schon viel bestellt“, bemerkt eine Verkäuferin, die zusammen mit mehreren Kollegen Ware nachräumt. Auch der Marktleiter macht mit.

Er berichtet, dass die Kunden am Montag vergangener Woche mit Hamsterkäufen begonnen hätten. Was sie wollen: „Alles, was man lange lagern kann.“ Konserven, Nudeln, Toilettenpapier zählt er auf. Doch das sind nur Beispiele. „Alles, was länger als vier Wochen hält“, so der Marktleiter, geht in großen Mengen weg. Die Frage, ob noch alles nachbestellt werden kann, bejaht er. „Aber es ist teilweise schneller wieder raus, als wir es reinholen können.“

Die Regale leeren sich: Im Rewe-Markt in der City-Galerie sind Mehl, Nudeln und Tomatenkonserven so gut wie ausverkauft. Foto: Eva Nick

„War echt freudig, heute seinen Wocheneinkauf zu machen“, kommentierte eine Wolfsburgerin schon am Samstag auf Facebook. Sie hatte nach eigenen Angaben vor leeren Regalen gestanden und mehrere Läden besuchen müssen, bevor sie Baby-Milchpulver bekam. Ein Kollege aus der Lokalredaktion hat am Samstag bei Aldi und Edeka in Ehmen über ein extrem ausgedünntes Angebot an Nudeln, Konserven und Mehl gestaunt. Nun gebe es dort auch kein günstiges Mineralwasser mehr, und das Klopapier sei aus, hat er von seiner Frau gehört.

Auch im Rewe in der City-Galerie sind die Folgen der Vorratseinkäufe zu sehen. Statt praller Packungen ist im Backregal nur noch eine dünne Schicht aus Mehl zu sehen. Auch von der günstigsten Sorte Rapsöl gibt es nichts mehr, bei den Nudeln und den Tomatenkonserven wird es knapp. Leicht ausgedünnt ist das Angebot an Backwaren. Immerhin: Genug Wasser gibt es am Montagmittag noch, das Toilettenpapier aber wird langsam knapp.

Wer sich noch mit Toilettenpapier eindecken möchte, kann dies in den Drogeriemärkten in der Porschestraße tun. Auch an Milchpulver herrscht dort am Montag wahrlich kein Mangel. Bei DM sind hingegen alle Seifen, auf denen der Name Sagrotan steht, verschwunden, und auf den Brettern, auf denen der gesundheitsbewusste Kunde normalerweise Dinkel- und Roggenmehl findet, herrscht gähnende Leere. Bei Rossmann gegenüber ist man offenbar schon der Nachfragen überdrüssig: Am Seifen-Regal prangt ein knallgelbes Schild: „Desinfektionsspray ist ausverkauft.“

Corona-Virus in der Region – alle Informationen auf einen Blick