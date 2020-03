Kunden decken sich im Kreis Wolfenbüttel mit Lebensmitteln ein

Unser Symbolfoto zeigt Kunden auf einem Parkplatz vor einem Lebensmittelmarkt in Nordrhein-Westfalen, die ihren Einkauf aus zwei Einkaufswagen in den Kofferraum packen. Auch im Kreis Wolfenbüttel haben die Kunden am Wochenende vermehrt Grundnahrungsmittel gekauft.

Infektionsschutzmasken in Wolfenbütteler Apotheken? Derzeit Fehlanzeige. Handelsübliches Desinfektionsmittel für die Hände? In Apotheken, Drogerien und Supermärkten momentan ausverkauft. Die Angst vor dem Corona-Virus und einer möglicherweise bevorstehenden Quarantänezeit hat viele Kunden am Wochenende zu regelrechten Hamsterkäufen getrieben.

Viele Kunden haben sich mit Grundnahrungsmitteln eingedeckt. „Mehl, Nudeln, Zucker, haltbare Milche und Reis waren sehr gefragt“, erzählt Harald Witt, der den Rewe-Markt in Schladen leitet. Selbst Harzer Käse war zwischenzeitlich vergriffen, ist jetzt aber wieder vorrätig. „Eine Kundin ist zweimal hintereinander mit voll bepackten Einkaufswagen – hauptsächlich Dosensuppen und Konserven lagen drin – durch die Kasse gegangen“, erzählt eine Kassiererin.

Rund 30 Prozent mehr Waren seien täglich seit vergangenen Donnerstag verkauft worden, schildert Harald Witt die Situation, aber er versichert: „Außer bei Desinfektionsmitteln für die Hände gibt es keine Lieferengpässe.“ Zwar seien am Freitag einige Regale leergekauft gewesen, aber das liege am Warenwirtschaftssystem, das nicht sofort greife. Die Mitarbeiter hätten alle Regale abgeschritten, ausverkaufte Waren notiert und nachbestellt.

„Wir haben nicht gehamstert“, sagt Christel Mahnkopf (81) aus Heiningen und lacht, „alles, was ich brauchte, habe ich im Discounter bekommen – Butter, Käse und Haushaltspapier.“ Ihr Mann Hubert Mahnkopf (79) erinnert sich: „Auch im Krieg haben wir in dem Sinne wie heute nicht gehamstert. Damals gab es ja auch gar keine Supermärkte wie heute. Auf dem Land hatten wir das, was wir brauchten – Kartoffeln, Steckrüben, Eier, Milch.“ Mahnkopf stammt aus Werlaburgdorf.

Am Montagmorgen war die Situation in den Wolfenbütteler Supermärkten entspannt. Mitarbeiter füllten Regale mit Waren auf. Leere Regale gab es so gut wie gar nicht mehr zu sehen. Im Kreis Wolfenbüttel ist bislang weder ein Corona-Verdachtsfall, noch eine Covid-19-Infektion bestätigt worden, sagte Andree Wilhelm, Pressesprecher des Landkreises Wolfenbüttel, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Corona-Virus in der Region – alle Informationen auf einen Blick