Wolfsburger starten in Drogerien und Apotheken Hamsterkäufe

Wie hier in Kiel gibt es auch in Wolfsburg in vielen Apotheken und Drogerien keinen Mundschutz mehr.

Die Ausbreitung des Coronavirus führt –- wenngleich in Wolfsburg kein konkreter Verdachtsfall bekannt ist – in der Stadt offenbar zu Hamsterkäufen. Das lassen leere Regale in Apotheken und Drogerien vermuten. Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel sind vielerorts ausverkauft.

Am Donnerstag seien in seiner Easy-Apotheke an der Porschestraße 300 Flaschen Sterillium angeliefert worden. „Wir haben es nicht einmal geschafft, die Flaschen in die Regale einzuräumen“, erzählt Inhaber Lars Haselhorst. Nach drei Stunden sei alles weg gewesen. Ausverkauft. Auch beim Mundschutz kann Haselhorst nicht weiterhelfen. Die Regale sind leergefegt. Er habe eine Quelle für Nachbestellungen angezapft, doch der Lieferant rufe 300 bis 400 Prozent Preisaufschlag auf. „Ich habe trotzdem geordert.“ Haselhorst weiß: „Der wird weggehen.“ Frühestens Anfang der übernächsten Woche sei mit der Lieferung zu rechnen.

„Alles ausverkauft“ meldet auch Karsten Holz, Inhaber der Neuen Apotheke am Detmeroder Markt. Weder Hygienetücher, Gele und Desinfektionssprays noch Mundschutz – „egal in welcher Qualität“ – seien verfügbar. Dass Mundschutz zeitnah nachgeliefert werde, glaubt Holz nicht, denn: „Die Lieferungen kommen aus Wuhan.“ Jene chinesische Stadt, in der das Coronavirus zuerst auftrat. Holz: „Die Chinesen behalten erst mal alles bei sich.“

An normales Arbeiten sei nicht zu denken, erzählt Holz. „Das Telefon klingelt ununterbrochen.“ Die Anrufer suchen nach Desinfektionsmitteln, sie fragen nach Verhaltens-Tipps. Holz’ wiederkehrende Antworten: „Nicht das Gegenüber anhusten, Einmal-Taschentücher nur einmal nutzen, vitaminreich ernähren, häufiger die Hände waschen, den Griff ins Gesicht an Nase, Augen und Mund vermeiden.“

Allgemeinmediziner Dr. Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, mahnt zu Besonnenheit. „Wer meint, Symptome zu verspüren, sollte keinesfalls in die Arztpraxis rennen. Er kann alles telefonisch klären.“ Über das Gesundheitsamt ließen sich Abstriche organisieren, um Verdachtsfälle zu überprüfen. Bekermanns Appell: „Wer einen Verdacht hat, sollte sich zu Hause isolieren. Das ist der beste Infektionsschutz.“