Orkan auf Brocken – Bundeswehrsoldaten helfen Touristen

Ein Sturm mit Orkanböen von bis zu 140 km/h fegte am heutigen Samstag über den Brocken im Harz. Zahlreiche Touristen hatten die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes nicht beachtet und so kam es auf dem Harzgipfel zu dramatischen Szenen.

Orkan auf Brocken weht Menschen um

Auf dem Brockenplateau konnten sich die Menschen nicht mehr auf den Beinen halten, wurden vom Wind weggefegt und mussten auf allen Vieren über den vereisten Boden kriechen. Die Hilfsbereitschaft untereinander war aber sehr groß, besonders wenn es Kinder betraf, die aus Angst schrien und weinten.

Orkan fegt mit 140 km/h über den Brocken

Bundeswehrsoldaten helfen Wanderern

Eine Gruppe von Bundeswehrsoldaten, die derzeit zu einer Ausbildung im Harz weilt, eilte den Betroffenen immer wieder zu Hilfe. Doch auch die Männer hatten Probleme sich auf den Beinen zu halten. Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes gilt vorerst noch bis Sonntagmorgen.

Frau im Harz von umstürzenden Baum erschlagen

In Wernigerode dagegen ereignete sich ein schlimmer Unfall: Eine 63-Jährige Frau wurde am Samstag von einem Umstürzenden Baum getroffen. Sie erlag ihren Verletzungen noch an der Unglücksstelle.

