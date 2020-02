Sturmtief Sabine sorgt für Schulschließung in Helmstedt

Vor allem mit umgestürzten Bäumen bekamen es die Feuerwehren im Kreis Helmstedt am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag zu tun. Hier ein Einsatz im Gebiet der Samtgemeinde Velpke, die besonders stark betroffen war.

Helmstedt. Sturmtief Sabine sorgt dafür, dass der Unterricht an der Helmstedter Grundschule Pestalozzistraße am Montag und auch am Dienstag ausfällt.

„Der Sturm hat das Dach beschädigt und eindringendes Wasser hat die Elektrik in Mitleidenschaft gezogen“, teilte Bürgermeister Wittich Schobert am Montagmittag mit. Die Schulleitung habe sich entschlossen, den Unterricht an beiden Tagen ausfallen zu lassen. „Die Reparaturarbeiten haben begonnen, am Mittwoch soll der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden“, sagte Schobert.

Das Sturmtief Sabine hat in der Nacht zu Montag vor allem im nördlichen Landkreis für viele Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Umgestürzte Bäume führten zu mehreren Straßensperrungen. In Helmstedt zerstörte der Sturm in der Liegnitzer Straße ein Carport-Dach, herumfliegende Teile beschädigten drei Autos, Menschen wurden nicht verletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mit mehreren Tausend Euro.

Die Landesstraße 647 zwischen Danndorf und Velpke und die Bundesstraße 244 zwischen Velpke und Grafhorst gehörten zu den gesperrten Straßen. „Das Brunnental ist von Helmstedt aus nicht zu erreichen“, meldete Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Montagvormittag. Der Elm bleibe bis auf Weiteres gesperrt.

Besonders viel Arbeit hatten die Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Lehre und in der Samtgemeinde Velpke. Sturmtief Sabine machte sich in Velpke schon am späten Sonntagnachmittag bemerkbar. „Um 17.18 Uhr wurde ein Telefonmast an der K43 am Ortseingang Rickensdorf aus Richtung Papenrode kommend umgeknickt und ragte in die Fahrbahn“, berichtete Mirko Wogatzki, Feuerwehr-Pressesprecher der Samtgemeinde Velpke.

Nach einer kurzen Ruhephase habe der Sturm ab 22 Uhr richtig losgelegt. „Umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste, umgefallene Baugerüste, aber auch Stromausfälle waren die Folge“, erläuterte Wogatzki. Am schlimmsten sei die stark befahrene L647 zwischen Danndorf und Velpke betroffen gewesen. Die Einsatzkräfte mussten dort 18 umgefallene Bäume von der Straße holen. Es blieb nur die Vollsperrung der Straße. Weitere Bäume mussten in Velpke, Bahrdorf, Groß Sisbeck und auf der B244 zwischen Grafhorst und Velpke beseitigt werden. Insgesamt 36 Bäume räumten die Einsatzkräfte aus Bahrdorf, Danndorf, Grafhorst, Groß Sisbeck, Groß Twülpstedt und Velpke beiseite. Schon am Montagmorgen konnten sie erneut ausrücken zu Folgeeinsätzen wegen der Gefahr von umstürzenden Bäumen und herabfallenden Ästen.

Orkan „Sabine“: Diverse Feuerwehreinsätze in der Region

Für die Feuerwehren der Gemeinde Lehre, für die am Sonntag um 17.30 Uhr eine Einsatzleitung im Feuerwehrhaus Lehre eingerichtet wurde, gab es zwischen 18 Uhr am Sonntag und 4.30 Uhr am Montag neun Mal das Einsatzstichwort „Baum auf Straße“, betroffen war zunächst vor allem der Bereich Groß und Klein Brunsrode Um 22.40 Uhr stürzte ein Baum auf die K58 zwischen Lehre und Boimstorf, um 0.20 Uhr auf die K59 zwischen Lehre und Essehof. Um 4.30 Uhr schließlich war erneut die K59 betroffen, diesmal von Essehof in Richtung Schandelah, berichtete Rainer Madsack, Pressesprecher der Gemeindefeuerwehr Lehre

Am Sonntagabend wurde auch in Königslutter eine Örtliche Einsatzleitung der Feuerwehr eingerichtet. Im Stadtgebiet gab es drei Einsätze. „Zwischen Uhry und Ochsendorf war ein Baum umgekippt und ein weiterer drohte umzustürzen“, erklärte Aygün Erarslan, Feuerwehrpressesprecher Süd. „In Rottorf und Groß Steinum kam es zu einem Stromausfall, der dazu führte, dass die Feuerwehr Groß Steinum im Falle eines umgestürzten Baugerüstes nicht über Sirene alarmiert werden konnte.“ Örtliche Einsatzleitung und Wachbereitschaft seien um 3.45 Uhr aufgehoben worden.

Auf mindestens zehn Unwettereinsätze kamen die Feuerwehren in der Samtgemeinde Grasleben. Bereits um 17 Uhr war am Sonntag in Grasleben eine Einsatzbereitschaft eingerichtet worden. Bis gegen 1.30 Uhr dauerte das Einsatzgeschehen an. Die Grasleber Kräfte mussten siebenmal ausrücken, die Helfer aus Querenhorst zweimal und die Marientaler hatten einen Einsatz. Hauptsächlich waren umgestürzte Bäume die Ursache. „In Grasleben lösten sich bei einem großen Bürogebäude Jalousien und drohten abzureißen. „Sie mussten gesichert werden“, teilte Maik Wermuth, Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Grasleben, mit.