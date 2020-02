Isa Berisha aus Salzgitter singt vor Dieter Bohlen

Bruchmachtersen. Der 19-Jährige aus Bruchmachtersen geht am Samstag für Deutschland sucht den Superstar an den Start.

Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur, damit Du Liebe empfängst – die Band Söhne Mannheims hat mit diesen Zeilen einen der schönsten deutschsprachigen Songs der letzten Jahre kreiert. Auch Isa Berisha (19) aus Bruchmachtersen singt das Stück gerne, und damit will er in der Casting-Show Deutschland sucht den Superstar (DSDS) am Samstagabend (20.15 Uhr, RTL) antreten. In der Jury sitzt neben dem gefürchteten Dieter Bohlen auch Xavier Naidoo, der Sänger der Söhne Mannheims. der das Lied wohl wie kein anderer kennt. Herzklopfen!

„Ich habe die Sendung im Fernsehen schon als Kind verfolgt und gedacht: irgendwann musst Du auch mal dahin“, erzählt Isa Berisha, ein freundlicher, sehr höflicher junger Mann. Nun hat er sich aber gar nicht selbst beworben, sondern wurde sogar angeschrieben, erzählt er, er wurde quasi auf Instagram entdeckt. Dort postet er, wie er singt – und offenbar hat das jemanden aus dem DSDS-Dunstkreis schonmal überzeugt. Er konnte, so sagt Isa Berisha, auf diese Weise das übliche Vorcasting daher überspringen und gleich zum „richtigen“ Casting antreten.

„Ich hab es immer wirklich gefühlt“, sagt Berisha zu dem NaidooSong, mit dem er punkten will – immerhin ein Lieblingslied, das er oft gesungen und gehört hat, wie er sagt. Angst vor der Jury hat er nicht, auch wenn gerade Dieter Bohlen für seine schonungslosen Kritiken bekannt ist. Bohlen, findet Isa Berisha, „ist ein strenger Typ, das ist jedem bewusst. Wenn man ihn überzeugen kann, klappt es.“ Und, kann der Salzgitteraner ihn überzeugen? Berisha: „Ich glaube, ja.“

Isa Berisha hatte noch nie Gesangsunterricht, wie er erzählt, singt aber jeden Tag. Auch gerne deutsch, „Popmäßig und R’n’B“. Er schreibt auch eigene Stücke, aber eher hobbymäßig.

Zum Singen ist er übrigens über den älteren Bruder gekommen (21), der früher auch gesungen hat,. „Ich habe mitgesungen – und weitergemacht.“ Er sei auch immer besser geworden, sagt Berisha selbstbewusst über seine eigene Entwicklung. Auch der Bruder singt noch, hat aber keine Ambitionen gehabt, sich ebenfalls zum Beispiel bei DSDS zu bewerben.

Beruflich geht es bei Isa Berisha viel nüchterner zu. Derzeit absolviert er eine Ausbildung an der Fachoberschule Recht. Er möchte bei der Polizei arbeiten, wie er erzählt. „Wenn alles gut läuft, fange ich nächstes Jahr das Studium an.“ Ein Duales Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen wäre das. Berisha wollte nämlich nicht, wie so viele aus Salzgitter, in der Industrie arbeiten, sondern mehr etwas mit Menschen machen, erzählt er. Die Polizei scheint ihm da ein guter Weg zu sein.

Dem Auftritt bei DSDS kommt auch zugute, dass Berisha auf sein Äußeres achtet. Auf seinen Style („schon ein bisschen auffälliger – man erkennt mich von weitem“), aber auch auf seine Fitness. Seit vier Jahren plagt er sich im Fitness-Studio und macht Krafttraining – den Fußball beim VfL Salder, zuletzt beim SV Borussia, hat er aus Zeitgründen im Zuge seiner Ausbildung aufgeben müssen. Früher sei er auch noch pummeliger gewesen, gibt er mit einem Lächeln zu. Das Krafttraining hilft ihm auch gegen Stress im Alltag, sagt der Salzgitteraner.

Den hat man zum Beispiel, wenn man auf seinen Auftritt vor Bohlen & Co wartet. „Beim Casting sind alle angespannt“, hat Isa Berisha erlebt. Alle versuchten, die Stimme aufzuwärmen. „Und ich habe mir gesagt: Du wolltest das, und wenn du es nicht jetzt schaffst, wann dann?“, erzählt Isa Berisha, wie er seine eigene Anspannung vor dem entscheidenden Auftritt in den Griff bekommen hat.

Man schließe auch Freundschaften mit den anderen Kandidaten, beschreibt er die Atmosphäre beim Casting. „Man hat die gleichen Interessen und hofft, dass man miteinander weit kommt. Aber es ist auch immer noch ein Wettbewerb“, gibt er zu bedenken. Viele gäben anderen auch Tipps oder sängen sich gegenseitig etwas vor. „Es gibt Leute, die keinen Ton treffen“, sagt Berisha.

Aber: Es zählt das Gesamtpaket, um die Jury überzeugen zu können, sagt der Salzgitteraner. Die Stimme allein sei es nicht, „man muss auch noch entertainen“. Also sich bewegen können, zum Beispiel. Was er beim Casting anzieht, blieb bislang ihm selbst überlassen, sagt Isa Berisha.

Der aufregende Auftritt im Studio in Hamburg ist längst vorbei, und an diesem Samstag wird die Aufzeichnung davon im Fernsehen gezeigt. Die Familie, die laut Berisha schon stolz ist auf Isa, weiß schon, wie es ausgegangen ist. Die Daumen darf man trotzdem drücken.