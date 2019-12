Polizei protestiert gegen mögliche Einschüchterung durch die AfD

Die Führungsebene der niedersächsischen Polizei hat geschlossen gegen eine befürchtete Einschüchterung durch die AfD protestiert. Anlass sei eine Landtagsanfrage, in der die AfD dem Oldenburger Polizeipräsidenten Johann Kühme wegen kritischer Worte zur AfD eine Verletzung der Neutralitätspflicht vorwirft, teilten die Beamten am Dienstag mit.

Sie seien in Sorge, dass mit der Anfrage künftig kritische Äußerungen gegenüber rechten Parolen verhindert und Führungskräfte eingeschüchtert werden sollen. Die Unterzeichner des Protests – die übrigen Polizeipräsidenten aus Braunschweig, Göttingen, Hannover, Lüneburg und Osnabrück sowie der LKA-Präsident, die Präsidentin der Zentralen Polizeidirektion und der Direktor der Polizeiakademie – stellten sich geschlossen hinter Kühme.

Dieser hatte auf einer Veranstaltung gesagt: „Ich schäme mich als Deutscher dafür, wenn AfD-Politiker Muslima als Kopftuchmädchen titulieren oder die Nazis als Vogelschiss in der tausendjährigen Geschichte.“ Damit habe Kühme nicht die Partei AfD angegriffen, sondern sein Missfallen über bestimmte Äußerungen einzelner AfD-Politiker und Mitglieder zum Ausdruck gebracht, was durch die Meinungsfreiheit gedeckt sei, heißt es in der am Dienstag verbreiteten Stellungnahme. „Präsident Kühme hat mit seinen Äußerungen auch dem Sinn des neuen strategischen Ziels der Polizei Niedersachsen entsprochen: Wir bewahren unser freiheitlich-demokratisches Selbstverständnis und stärken unsere Widerstandskraft gegen demokratiegefährdende Erscheinungen.“ dpa