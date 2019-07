Kunden in Region Braunschweig spenden für Insektenhotel

Lehrte. In 22 Rewe-Märkten zwischen Braunschweig und Hannover spenden Kunden ihre Pfandbons – 6540 Euro kommen so zusammen.

6540 Euro haben Kunden in 22 Rewe-Märkten rund um Hannover, Braunschweig und Lehrte im Rahmen der „Pfandtastisch“-Aktion zugunsten der Artenvielfalt gespendet. Vier Monate lang konnten sie ihre Pfandbons spenden und damit die Anfertigung eines großen Insektenhauses ermöglichen. Allein in den Braunschweiger Rewe-Märkten wurden 3702 Euro gespendet, wie das Unternehmen mitteilt. Rewe stellte nun gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Hämelerwald ein Insektenhaus direkt am Markt in Lehrte auf. Seit zehn Jahren engagiert sich das Unternehmen nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem NABU für die Artenvielfalt und gegen das Bienensterben. So seien 2000 Insektennisthilfen aufgestellt sowie 560 Blühflächen und 9000 Büsche, Hecken und Sträucher gepflanzt worden.