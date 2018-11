Sexueller Übergriff in Bad Harzburg - Mann belästigt 84-Jährige

Ein Mann hat in einer Rossmann Filiale eine 84-Jährige sexuell genötigt. Der Unbekannte fasste ihr zwei Mal ans Gesäß.

Wie die Polizei berichtet, hatten die Frau und ihre 89-jährige Begleiterin am Montagnachmittag in einem Café gesessen. Dort war ihnen der 40 bis 50 Jahre alte Mann bereits aufgefallen. Er folgte ihnen dann bis in den Drogeriemarkt in der Herzog-Wilhelm-Straße.

Zeuge in Innenstadt angesprochen

Im Markt näherte er sich der 84-Jährigen und berührte sie zwei mal am Gesäß. Als die Frauen den Markt daraufhin verließen, folgte ihnen der Täter weiterhin. In der Fußgängerzone sprachen sie dann einen Mann an und erzählten ihm von ihrer Situation. Daraufhin verschwand der Täter.

Laut Polizei könnte es sich bei der Tat auch um die Vorbereitung für einen Diebstahl handeln.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann soll schlank, dunkelblond und etwa 1,85 Meter groß sein. Er habe einen Anzug und ein „curry-gelbes“ T-Shirt getragen haben.

Zeugen können sich bei der Polizei in Bad Harzburg melden.