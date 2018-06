Hannover Einmal monatlich können gewerbliche Flohmärkte in Niedersachsen auch künftig an Sonn- oder Feiertagen stattfinden. Mit einer Ergänzung des Feiertagsgesetzes machte der Landtag in Hannover am Dienstag den Weg dafür frei. dpa

