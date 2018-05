Drei Kinder retten Mann bei Hannover vor dem Ertrinken

Neustadt/Region Hannover Zwei Mädchen und ein Junge haben einen 39-Jährigen aus einer Notlage beim Schwimmen in einem See nahe Neustadt in derRegion Hannover befreit.

Zwei Mädchen und ein Junge haben einen 39-Jährigen aus einer Notlage beim Schwimmen in einem See nahe Neustadt am Rübenberge befreit. Der Mann habe am Sonntagabend im Wasser einen Beinkrampf erlitten, als er mit seinem kleinen Sohn auf dem Rücken unterwegs war, teilte die Polizei am Montag mit. Zwei Elfjährige und ein 13-jähriges Mädchen hielten sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Sandbank auf und bemerkten den hilflosen Mann.

Sie schwammen zu ihm, warfen ihm Schwimmnudeln aus Styropor zu und zogen den Mann zu der Sandbank. Dort konnten Rettungskräfte dem Vater helfen. Ein Rettungswagen brachte ihn zunächst in ein Krankenhaus, mittlerweile ist er aber wieder entlassen. Der kleine Sohn habe offensichtlich nicht schwimmen können, sagte ein Polizeisprecher. dpa