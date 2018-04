Eine 58 Jahre alte Frau ist in Cloppenburg umgebracht worden. Foto: Friso Gentsch dpa/lni

Cloppenburg Nach dem Fund der Toten in ihrer Wohnung am Freitagnachmittag wurde ihr psychisch kranker 33-jähriger Sohn unter Tatverdacht festgenommen.

58-Jährige in Cloppenburg getötet – Sohn steht unter Verdacht

Eine 58 Jahre alte Frau ist in Cloppenburg mit massiver Gewalt umgebracht worden. Nach dem Fund der Toten in ihrer Wohnung am Freitagnachmittag wurde ihr psychisch kranker 33-jähriger Sohn unter Tatverdacht festgenommen, teilte die Polizei mit. Einzelheiten und Hintergründe des grausamen Geschehens waren zunächst noch unklar.

Die alarmierten Beamten stießen zunächst in der Wohnung unweit des Stadtzentrums auf die Frau, die offensichtlich durch massive Gewaltanwendung getötet worden war. Der tatverdächtige Sohn war zunächst nicht zu Hause, konnte aber einige Zeit später festgenommen werden.