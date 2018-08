Brauchen wir in Deutschland eine allgemeine Dienstpflicht?

Im Jahr 2011 wurde die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt. Nun ist in der Politik - angestoßen von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karranbauer - eine Debatte über die Einführung einer Dienstpflicht entbrannt. Die Frage lautet: Ist so eine Dienstpflicht zeitgemäß? Soll der...