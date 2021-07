Am Ostseestrand vor der Seebrücke haben sich zahlreiche Badegäste bei 26 Grad Lufttemperatur am Strand niedergelassen. Wie kann Urlaub in der Pandemie funktionieren?

Ich kann alle gut verstehen, die im Moment raus wollen. Raus in die Welt! Urlaub machen, aussteigen, an nichts denken müssen, die Seele baumeln lassen – und vor allem eines: den (Corona-)Alltag hinter sich lassen...

Im Gegensatz zum vorigen Jahr sind Urlaubsreisen möglich. Und der Wille zum Urlaub ist da. Er ist sogar stärker als die Verunsicherung durch die Pandemie. Die erscheint vielen, dank Tests und Impfungen, nur noch als zahnloser Tiger. Also: Urlaub in der Pandemie? Kann man machen. Aber Urlaub von der Pandemie? Ist nicht drin.

Abschalten sieht anders aus

Denn auch an den sonnenverwöhnten Urlaubszielen ist Corona allgegenwärtig. Wenn nicht mit einer erhöhten Ansteckungsgefahr, dann durch die Maßnahmen gegen die Weiterverbreitung des Virus. Abschalten, Seele baumeln lassen, an nichts denken… das sieht anders aus. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich wünsche allen, dass sie ihre Reise genießen. Ich könnte es im Moment noch nicht. Was ich mir aber wünsche: dass alle, die jetzt in den Urlaub fliegen, nicht vergessen, dass wir die Pandemie noch nicht überstanden haben. Der Tiger hat auch noch Krallen.

Lesen Sie den Text zu diesem Kommentar: Reiseexperte- Auch Deutschland wird bald Risikogebiet sein