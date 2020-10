Wohnen ist Grundrecht

Rasant stiegen die Mieten in unserer Region in den vergangenen Jahren – etwa um bis zu 47 Prozent in Wolfsburg. Und gleichzeitig sind laut einer Studie der N-Bank von Jahr zu Jahr mehr Menschen auf Sozialleistungen angewiesen, auch wenn sie arbeiten. Und dabei geben wir in Deutschland ohnehin einen größeren Anteil unseres Einkommens für die Miete aus als im EU-Schnitt: 26 Prozent verglichen mit 21 Prozent im Rest der EU. Das trifft alle Bürgerinnen und Bürger, aber besonders hart die Geringverdiener. Die Menschen, die häufig in Berufen arbeiten, die wir als systemrelevant bezeichnen und zum Teil trotz harter Arbeit armutsgefährdet sind – etwa Pfleger. 2018 gaben sie nach Angaben des Statistischen Bundesamts 57 Prozent ihres Einkommens für die Miete aus. Was bleibt da noch für Lebensmittel oder Kleidung? Wie sollen davon Rücklagen gebildet werden?

Es gab ein Instrument, um zu verhindern, dass diese Menschen wegen steigender Mieten weiter abrutschen: Sozialer Wohnungsbau mit gedeckelten Mieten. Doch seit 30 Jahren sinkt die Zahl der Sozialwohnungen drastisch, obwohl der Bedarf riesig ist. Wenn Geringverdienern kein Geld zum Leben bleibt, werden sie abgehängt, und das spaltet die Gesellschaft. Es ist die Aufgabe der Politik, ihren Wählern genug bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen. Denn Wohnen sollte ein Grundrecht sein.