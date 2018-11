Und Geld stinkt doch!

Da rast der See und will sein Opfer haben.“ Es ist 18 Jahre her, dass Wolfgang Schäuble mit dem „Wilhelm Tell“-Zitat seinen Rücktritt erklärte. Es ging um Geld, um eine illegale Spende. Die Geschichte wiederholt sich – für das Gefühl der AfD als Farce: Derselbe Schäuble steht nun an der Spitze des...