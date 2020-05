Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) blieb lieber im Allgemeinen. Er sprach von „Rahmen“ und „Leitlinien“. Die interessanteren Stichworte - wie „Sommerschule“ oder „Rotationsprinzip“ - kamen in der Landtagsdebatte zu Bildung in Corona-Zeiten von den Abgeordneten.

Seine Marschrichtung hatte Tonne bereits am Freitag im Kultusausschuss des niedersächsischen Landtags bekräftigt. „Derzeit kann niemand mit Gewissheit sagen, wie sich die Situation nach den Sommerferien darstellt“, bekräftigte Tonne nun im Landesparlament. Später warnte der Minister etwas deutlicher vor „Kaffeesatzleserei“. Wie der Start ins neue Schuljahr laufen soll, darüber will sich Tonne auch mit den Länderkollegen abstimmen. Als erste waren in Niedersachsen Prüflinge unter anderem der Abiturklassen Ende April zumindest tageweise wieder in die Schulen zurückgekehrt. Nach einem Stufenplan der Landesregierung kommen weitere Klassen in Grundschulen sowie weiterführenden Schulen nach dem Prinzip „Ältere zuerst“ zurück. So sind die 4. Klassen bereits wieder an den Grundschulen. Tonne plädierte am Mittwoch für einen Zwei-Wochen-Rhythmus. Das könnte bedeuten, dass die 1., 5. und 6. Klassen erst am 8. Juni wieder zur Schule gingen, sagte der FDP-Abgeordnete Björn Försterling. Tonne wiederum erklärte, Details würden den Schulen demnächst zugehen. In jedem Fall geht es, wie Tonne es formulierte, um eine „Kombination“ aus Präsenzunterricht und „angeleitetem Lernen zuhause“.

„Lernorte“ schaffen

Doch das wirft nicht nur nach Meinung von Schüler- und Elternvertretern jede Menge Fragen auf. Die Grünen legen seit längerem - wie auch die Bildungsgewerkschaft GEW - einen Schwerpunkt auf die Frage, wie die Landesregierung dem Problem der Benachteiligung begegnen will. Dabei geht es vor allem um Kinder aus sozial schlechter gestellten Familien, die zuhause weder Förderung noch Rückzugsmöglichkeiten haben. Die FDP hält der Landesregierung besonders hartnäckig schwere Versäumnisse bei der Digitalisierung vor. Tonne dagegen verwies zum einen auf „Spielräume“ der Schulen bei der Benotung. Demnach können die besonderen Umstände durch Corona durchaus berücksichtigt werden. Es sei auch möglich, Schüler in erkennbar schwierigen Situationen in die Schulen zurückzuholen, sagte Tonne. Der FDP-Politiker Försterling plädierte bei der Rückkehr für ein Rotationsprinzip, das alle Jahrgänge erfasse. Försterling forderte, bei Bedarf „Lernorte“ für Kinder ohne häusliche Arbeitsmöglichkeit zu schaffen. Auch eine freiwillige „Sommerschule“ in den Ferien kann sich der FDP-Bildungspolitiker vorstellen. Die hatte auch der CDU-Abgeordnete Lasse Weritz ins Spiel gebracht. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Hamburg wiederum forderte, über zusätzliches Personal für Kleingruppen oder auch ein Betreuen von Schulkindern zuhause nachzudenken. Dass schnelle Lösungen nötig sind, heben Oppositionspolitiker immer wieder hervor. „Die Laptops sind doch gar nicht da“, sagte die Grüne Hamburg, nachdem Tonne erweiterte Fördermöglichkeiten für Schulträger hervorgehoben hatte, die Laptops anschaffen wollen.

Nur eingeschränkte Angebote an Kitas

Während der Minister auf Leitfäden, Stufen- und Rahmenpläne etwa zur Hygiene verweist, warfen ihm die Grünen vor, Kommunen und Schulträger mit den Problemen weitgehend alleine zu lassen. Auch bei den Kitas wird es für viele Kinder nach den jetzigen Planungen allenfalls rudimentäre Angebote geben - so Spielangebote am Nachmittag. Jedem Kind sei noch vor der Sommerpause ein Angebot zum Besuch der Kita zumachen, so das Kultusministerium. Umfang und Dauer hingen jedoch vom Infektionsgeschehen und den Ressourcen ab. „Das Land hätte in den vergangenen Wochen des Shutdowns die Zeit nutzen müssen, um mit den Kommunen und Trägern nach weiteren Möglichkeiten der Notbetreuung zu suchen, wie Zoos, Parks oder Gemeindesäle“, erklärte dagegen die Grüne Hamburg. Der AfD-Landtagsabgeordnete Harm Rykena stellte einen anderen Aspekt heraus. Zwar sei die ganze Situation schwierig, biete aber auch mehr gemeinsame Zeit von Eltern und Kindern. Und dies sei doch ein Geschenk und keine Strafe.

Tonne und Redner der Koalitionsfraktionen SPD und CDU erinnerten jedoch an eines: Alle Maßnahmen und Schritte stünden unter der Prämisse des Infektions- und Gesundheitsschutzes. Man fahre besser damit, sich an eine „veränderte Normalität“ zu gewöhnen – ohne die Erwartung einer „normalen“ Unterrichtssituation, so Tonne. Dazu dürfte auch das Problem gehören, wieviele Lehrer als Risikofall im „Home office“ bleiben wollen.